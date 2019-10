Recentemente sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, autista di scuola bus e polizia locale. Il termine ultimo per l'invio delle domande è compreso tra il 14 e il 17 novembre, e verranno espletati presso: il Comune di Fonte Nuova (assistente sociale), il Comune di Bibbiena (autista di scuola bus) e presso il Comune di Bordighera, per il ruolo di agente di polizia locale.

Copertura per due assistenti sociali

Il Comune di Fonte Nuova, della Città Metropolitana di Roma deve assumere due assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o della comunità europea in possesso di suddetti titoli:

Diploma di laurea triennale rientrante nella classe di laurea L-39;

Oppure, diploma di laurea triennale conseguito con il nuovo ordinamento;

Oppure, diploma universitario in servizio sociale;

Abilitazione alla professione.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, accedendo al sito dell’amministrazione comunale di Fonte Nuova, entro il prossimo 17 novembre. Per ulteriori informazioni potete reperire, il bando sul portale istituzionale: fonte-nuova.it - amministrazione trasparente – bandi di Concorso.

Concorso per collaboratore autista scuolabus

Il Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore autista scuolabus e macchine operatrice e addetto ai servizi vari. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di scuola superiore (maturità);

Patente C + CQC per trasporto cose conseguiti o equipollenti;

Per la guida dello scuolabus: patente D+ CQC;

Abilitazione conseguita al termine di uno specifico percorso formativo per attrezzature quali piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata, entro il prossimo 17 novembre, con le seguenti modalità: direttamente all’ufficio protocollo del comune; mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 'bibbiena @postacert.toscana.it'. Si ricorda che il testo completo del concorso è pubblicato, nella pagina principale del Comune di Bibbiena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Bando per agente polizia locale

Il Comune di Bordighera, in provincia di Imperia ha emanato un bando di concorso, per la copertura di un posto in profilo di 'agente di polizia locale' a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso del:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Patente di guida che abiliti alla guida di motocicli (A2) e autovetture (B o superiore);

Visus uguale o superiore a 16/10 complessivi, con almeno 6/10 nell’occhio peggiore.

Presentazione delle domanda

Le istanze potranno essere inoltrate a mano all'ufficio protocollo del comune, oppure tramite PEC o raccomandata, entro il 17 novembre prossimo.

Gli interessati possono reperire ulteriori informazioni, vistando il sito: bordighera.it - sezione amministrazione trasparenza - bandi di concorso.