Sono attualmente aperti nuovi bandi e Concorsi Pubblici per laureati in servizio sociale, in farmacia e tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le selezioni sono state indette dal Comune di Monza (per assistente sociale), dal Comune di San Marcello Piteglio (per farmacista) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 6 (per tecnico della prevenzione).

Bando di selezione per assistente sociale

Il Comune di Monza ha emesso un bando pubblico, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, a favore di 2 figure di specialista assistente sociale.

Per essere ammessi al concorso, i soggetti interessanti devono essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali (sezione A o B) e non devono aver superato il 32 esimo anno di età.

Invio della domanda

L'iscrizione al presente concorso è da effettuarsi, connettendosi nel sito istituzionale del Comune di Monza: lavora con noi - concorsi pubblici, entro il 7 novembre 2019. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Per ulteriori requisiti potete reperire il bando completo, nel sito: comune.monza.it - concorsi pubblici.

Due posti per farmacista

Il Comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, indice un concorso pubblico per la copertura di due posti di farmacista a tempo pieno. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di Laurea in farmacia;

Oppure, in chimica e tecnologia farmaceutica (vecchio ordinamento);

Oppure, laurea specialistica o laurea magistrale per suddetta professione;

Iscrizione all’Albo dei farmacisti;

Possesso patente di guida Categoria B.

Domanda di ammissione

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, entro e non oltre il 4 novembre 2019, con una delle seguenti modalità: consegna diretta al comune; mediante spedizione raccomandata o e-mail certificata, all'indirizzo 'comunedisanmarcellopiteglio @pec.it'. Il testo integrale del bando è pubblicato nell'albo pretorio on-line, e sul sito internet del comune: comune-sanmarcellopiteglio.info.

Avviso pubblico per 10 posti tecnico della prevenzione

L'ASL Roma 6 ha indetto un concorso per l'assunzione di 10 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura concorsuale, coloro che siano in possesso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, con iscrizione all'albo professionale.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata, connettendosi al sito di suddetta azienda sanitaria, entro il 7 novembre. Tutti gli interessati possono reperire il bando completo sul portale: aslroma6.it