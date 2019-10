La Corte dei Conti Europea, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno aperto nuovi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di varie risorse professionali per l'attuazione di un tirocinio e con il ruolo di assistente all'infanzia, psicologo, correttore di bozze e traduttori, da posizionare nelle proprie strutture situate in Italia e all'estero.

Bandi di concorso a ottobre

L’European Court of Auditors (ECA) ha dato il via alle candidature per i tirocini che avranno inizio nel mese di febbraio 2020 per la durata massima di cinque mesi. Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma universitario che dia accesso al gruppo funzioni AD (*) come decretato nello statuto dei funzionari dell'UE o aver terminato minimo quattro semestri di studi universitari in un ambito di competenza della Corte;

non aver mai tratto vantaggio di un tirocinio tramite alcun ente o organismo dell'UE;

ottima padronanza di una lingua ufficiale dell'UE e una fluente comprensione di un'altra lingua ufficiale dell'UE;

idoneità fisica all'attività;

assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in atto.

Da precisare che a seconda degli stanziamenti di bilancio disponibili, ai tirocinanti potrebbero essere remunerati 1.350 euro al mese.

Inoltre, è importante tenere in considerazione il fatto che verranno valutate solamente le domande online e soltanto gli aspiranti idonei saranno interpellati dal dipartimento delle risorse umane della Corte dei Conti. L'istanza deve essere presentata entro giovedì 31 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli contattare il sito web ufficiale della ''Corte dei Conti Europea''.

Altre ricerche in corso

L'agenzia Berec organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche con l'ufficio a Riga (Lettonia) ha indetto 6 procedure di selezione, per l'assunzione di diversi agenti a contratto per i successivi settori:

finanze;

gestione di progetti e programmi;

segretari e commessi;

amministrazione e risorse umane;

comunicazione;

affari politici e politiche dell'UE;

diritto;

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

incarichi manuali e di sostegno amministrativo;

personale per l'assistenza all'infanzia;

psicologi dell'educazione;

correttori di bozze;

traduttori.

Tali posizioni aperte non hanno nessuna scadenza per la domanda.

Per visionare in maniera dettagliata tutti i procedimenti selettivi consultare il portale internet ufficiale del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.

Il Mef ha dato il via a quattro procedure finalizzate a ricoprire i posti dirigenziali di livello non generale di dirigente dell'ufficio VII e IX dell'Ispettorato Generale di Finanza, dell'ufficio IX della Direzione Agenzie ed enti della Fiscalità e dell'ufficio VII dell'Ispettorato Generale per gli affari economici, per i Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle Finanze.

I candidati per aderire a tali bandi devono avere una certa preparazione degli applicativi informatici e una determinata esperienza maturata nel campo della normativa e della vigilanza. La domanda di ammissione deve essere esibita entro lunedì 4 novembre 2019. Per ottenere ulteriori approfondimenti collegarsi sulla pagina online ufficiale del ''Ministero dell'Economia e delle Finanze''.