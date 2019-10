La società aerea italiana Alitalia e l'azienda pubblica Fincantieri ricercano nuove figure qualificate in qualità di stratega, ingegnere, pilota, agente di check-in, equipaggio di cabina, operatori a terra, tirocinanti, supervisore, responsabile, analista e operaio, da assegnare nei propri organismi situati a Fiumicino, Riva Trigoso e Muggiano, La Spezia e Trieste.

Posizioni aperte

L'Alitalia di Fiumicino (Lazio) assume ulteriori risorse in funzione di corporate & strategy (strategia aziendale), engineering & maintenance (ingegneria e manutenzione), pilot (pilota), airport experience check-in agent (agente per il check-in in aeroporto), cabin crew in-flight experience (esperienza in volo dell'equipaggio di cabina), ground operations (operazioni a terra) e internship programme (programma di tirocinio), da collocare tramite le proprie strutture.

La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere effettuata direttamente sul portale online della ''Società Aerea Italiana Alitalia S.p.A.'' nell'area > lavora con noi.

Altre ricerche in corso

L'azienda Fincantieri assume personale professionale con l'incarico di supervisore di produzione per il settore di allestimento apparato motore, responsabile per commessa da assegnare presso l'ufficio apparato motore, investor relations analyst (analista delle relazioni con gli investitori), operaio tubista per l'ambito di allestimento fuori apparato motore e supervisore di produzione per il campo di allestimento impianti Hvac, da disporre nelle sedi di lavoro di Riva Trigoso e Muggiano, La Spezia (Liguria) e Trieste (Friuli Venezia Giulia).

I titoli di studio e le principali competenze richieste sono le corrispettive:

Supervisore

diploma tecnico o laurea in ingegneria;

abilità di lettura di schemi funzionali e disegni di montaggio meccanico;

capacità di lettura dei disegni tecnici come gli schemi unifilari, schemi elettrici, piani di montaggio, P&I, disegni costruttivi.

Responsabile

laurea in ingegneria meccanica, elettrica o navale;

ottima preparazione degli impianti motore.

Analista

laurea in facoltà economiche o ingegneria gestionale;

saper gestire il report interno inerente all'evoluzione del titolo, consensus degli analisti e feedback del mercato.

Operaio

diploma tecnico o scientifico;

ottime competenze tecniche di tracciatura, composizione e montaggio di tubi e condotte.

Per quanto riguarda i requisiti generali di accesso sono una fluente comprensione dell'inglese sia scritto che parlato, competenze informatiche, esperienza professionale, essere disponibili alle trasferte, avere una certa inclinazione al problem solving, propensione all'attività di squadra, flessibilità, saper gestire lo stress e abilità di adattamento in ambienti di lavoro complessi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I candidati che desiderano partecipare a tali opportunità lavorative possono inoltrare la domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae direttamente sulla pagina internet ufficiale di ''Fincantieri-The sea ahead'' nella sezione > lavora con noi > professonal > scopri le posizioni aperte.