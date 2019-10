Negli ultimi giorni presso diversi enti comunali appartenenti alla regione della Lombardia e del Piemonte sono state emesse nuove procedure concorsuali con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, per la professione di educatore nido, collaboratore professionale e assistente sociale. I bandi, con scadenza al 25 novembre, verranno espletati presso il Comune Mantova (educatore nido), il Comune di Ardesio (collaboratore professionale) e il Comune di Novara, per quanto concerne l'incarico di assistente sociale. A seguire, le info e requisiti.

Selezione pubblica per educatore asilo nido

Il Comune di Mantova ha promosso una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria, per la nomina di un educatore asilo nido. I candidati devono essere in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione o Pedagogia; oppure, Laurea in Psicologia o Sociologia, o altri titoli di studio corrispondenti. Si ricorda che l'istanza deve essere presentata entro il prossimo 20 novembre tramite uno dei seguenti mezzi: a mano, presso il Comune di Mantova; per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (risorse.umane @pec.comune.mantova.it).

Il testo completo del concorso è affisso, nel portale comune.mantova.gov.it

Bando per collaboratore professionista

Il Comune di Ardesio, in provincia di Bergamo, indice un concorso per l'assunzione di due posti di collaboratore professionale, con contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto: un diploma di qualifica professionale della durata triennale o un diploma di scuola secondaria (durata quinquennale). Tutti gli interessati potranno inoltrare l'istanza di partecipazione mediante consegna diretta, oppure con l'uso di una posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata.

La scadenza è fissata al prossimo 24 novembre 2019. Per altre informazioni è possibile scaricare il testo originale, visitando il sito ufficiale del Comune di Ardesio alla voce: 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

Concorso per assistente sociale

Il Comune di Novara assume due assistenti sociali a tempo indeterminato. Gli interessati al concorso devono avere conseguito un titolo di studio che consenta l’iscrizione al relativo albo professionale, tra cui una Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale. Gli aspiranti potranno inoltrare l'istanza di ammissione tramite e-mail certificata 'concorsi @cert.comune.novara.it'; oppure per posta raccomandata entro il 25 novembre.

Il bando è integralmente pubblicato, sul sito internet del Comune di Novara, alla pagina 'concorsi'.