Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2019 è stato pubblicato un Concorso per maestra di Scuola materna per soli colloqui. Le assunzioni saranno a tempo determinato. Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Mantova e scaricabile in formato Pdf. Le figure selezionate verranno impiegate nei settori del Servizi educativi e della Pubblica istruzione. Le prove orali inizieranno il 20 novembre 2019.

Per conoscere luogo, esito e informative il concorso, si avrà cura di consultare regolarmente il portale ufficiale del Comune di Mantova nella sezione apposita Bandi di concorso.

Concorso maestre scuola materna: modalità di candidatura

Tra i requisiti del bando pubblico, si annovera il limite dell'età, che deve essere non inferiore ai 18 e non superiore ai 65 anni. Per conoscere i titoli di studio validi, si rimanda al bando integrale (diploma magistrale, classi di laurea e altri titoli equipollenti).

Si precisa che l'aspirante docente deve essere dotato di abilitazione all'insegnamento. Per partecipare al concorso, occorre compilare l'apposita sezione e inviare documenti richiesti accedendo al portale ufficiale del Comune. Prevista una tassa da pagare, atta a rendere valida a tutti gli effetti l'iscrizione. Le domande dovranno essere presentate entro l'8 novembre 2019 alle ore 12:30. Queste possono essere consegnate sia presso il Comune di Mantova personalmente, oppure per di raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, per posta elettronica certificata. Unitamente alla domanda, dovranno per pervenire il proprio curriculum vitae così come la coppia valida di un documento di identità.

Prove d'esame per il Concorso maestra scuola materna

Come espressamente indicato nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le prove d'esame saranno esclusivamente orali. La commissione esaminatrice provvederà ad appurare le competenze tecniche le conoscenze legate al ruolo. Nella prima prova di accertamento, la Commissione valuterà la conoscenza della lingua inglese. Il colloquio si terrà il giorno 20 novembre 2019.

Nello specifico, i candidati dovranno sostenere una conversazione e tradurre un brano dall'inglese. Seguirà la prova del 21 dicembre di carattere pratico-teorico sui principali strumenti informatici. Nella stessa giornata, prevista la terza ed ultima prova orale che sarà concentrata su una dinamica di gruppo. Oltre all'autopresentazione, i candidati risponderanno a domande inerenti le materie e gli argomenti indicati per esteso dal punto 1 al 14 nel bando integrale del Concorso maestre scuola materna indetto dal Comune di Mantova.