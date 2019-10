Oltre ai concorsi pubblici delle forze dell’ordine nazionali, una interessante offerta di Lavoro arriva in questi giorni da un bando pubblicato sul sito istituzionale di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che assume 700 doganieri europei destinati a formare il primo nucleo di un “corpo in uniforme” sovranazionale europeo. Sarà possibile inviare la domanda per partecipare al reclutamento dei futuri funzionari europei, che saranno retribuiti con uno stipendio iniziale di circa 2.700 € al mese, fino alla scadenza del bando fissata al prossimo 16 dicembre 2019.

Il lavoro dei 700 doganieri europei che saranno assunti da Frontex

L’annuncio del bando per l’assunzione di 700 doganieri europei è stato dato direttamente dal direttore dell’Agenzia, Fabrice Leggeri, che ha voluto sottolineare come “per la prima volta, Frontex avrà propri funzionari in uniforme” a supporto del personale di frontiera degli Stati membri dell’Unione.

Tra le attività svolte dai doganieri europei, infatti, ci sarà quella di gestire il passaggio di mezzi, persone e oggetti attraverso le frontiere europee definite dal Trattato di Schengen, controllando e sorvegliando le frontiere terrestri, aeree e marittime, facendo opera di salvataggio e combattendo la criminalità transnazionale, incluso il traffico di migranti e il terrorismo.

I 700 doganieri europei, che entreranno in servizio nel 2021, rappresenteranno il primo nucleo di una forza operativa che, nelle situazioni di emergenza, potrà contare, entro un decennio, su 10.000 funzionari.

Come fare domanda e requisiti del bando Frontex per 700 doganieri europei

I requisiti richiesti per partecipare al bando Frontex, pubblicato sul sito dell’agenzia, all’indirizzo web frontex.europa.eu, prevede una preferenziale provenienza dalle forze dell’ordine abbinata ad una formazione superiore di tipo universitaria.

In particolare, i posti disponibili riguardano posizioni suddivise su tre livelli:

funzionari di frontiera di livello base , per il quale è richiesto un diploma universitario di tre anni o una formazione professionale equivalente;

, per il quale è richiesto un diploma universitario di tre anni o una formazione professionale equivalente; funzionari di frontiera di livello intermedio , ai quali è richiesto un diploma di laurea specialistico e una adeguata esperienza professionale di almeno tre anni;

, ai quali è richiesto un diploma di laurea specialistico e una adeguata esperienza professionale di almeno tre anni; funzionari di frontiera di livello avanzato, per accedere ai quali si richieda una laurea con percorso di studi di almeno quattro anni o una formazione professionale di livello equivalente.

Il limite di età per presentare domanda è fissato a 47 anni.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale Frontex entro il prossimo 16 dicembre 2019.

Dopo la selezione, nel corso della quale sarà valutata anche la preparazione fisica dei candidati (forza, velocità e resistenza sulla durata), che dovrà concludersi entro il mese di marzo 2020, i candidati prescelti dovranno trascorrere un periodo di formazione di sei mesi, allo scopo di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento del proprio lavoro secondo la normative UE.

L’entrata in servizio è prevista per il mese di gennaio 2021 con un contratto di assunzione di cinque anni, oltre a nove mesi di prova. Lo stipendio di base ammonta a circa 2.700 € mensili, ai quali potranno aggiungersi diverse indennità in base alle missioni sostenute.

La base principale dei 700 doganieri europei sarà Varsavia, sede di Frontex, ma potranno essere impiegati in tutti i paesi europei o anche extra europei che hanno stipulato accordi in collaborazione con la UE nei campi di attività dell’Agenzia.