Recentemente sulla Gazzetta Ufficiale sono stati emanati dei nuovi Concorsi Pubblici per la professione di educatore asilo nido, di assistente bibliotecario e di istruttore amministrativo contabile.

I bandi, con scadenze comprese fra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre, verranno espletati precisamente presso: il Comune di Soresina, in provincia di Cremona (per educatore di asilo nido), presso il Comune di Mantova (per assistente bibliotecario) e presso il Comune di Capolona, in provincia di Arezzo (per gli istruttori contabili).

Bando per un educatore asilo nido

Il Comune di Soresina, in provincia in provincia di Cremona, ha indetto un concorso per l'assunzione di un educatore/educatrice di asilo nido con contratto a tempo indeterminato. Gli interessati dovranno inviare la domanda entro il 3 novembre, secondo una delle seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio del personale del comune o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 'comune.soresina @pec.regione.lombardia.it'.

Per quanto riguarda i requisiti è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Pedagogia;

Laurea in Scienze dell’Educazione;

Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria;

Laurea in Psicologia;

Laurea in Sociologia;

Laurea in Servizio Sociale;

Altri titoli equivalente.

Ricordiamo che il testo completo del bando è pubblicato, nel sito internet del Comune di Soresina, alla voce 'pubblicazioni online'.

Concorso per assistente bibliotecario

Il Comune di Mantova ha emanato un bando pubblico, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un istruttore-assistente di biblioteca. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito un Diploma di scuola media superiore e devono avere conoscenza della lingua inglese.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata, entro il prossimo 21 ottobre a mano presso il Comune di Mantova; oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo PEC : risorse.umane @pec.comune.mantova.it.

La partecipazione al concorso comporta, la tassa di concorso dell’importo di euro 10,33. Il bando è reperibile, visitando il sito: mantova.gov.it/index.php/area-documentale/file/9491-avviso-concorso-ass-biblio-2019.

Copertura per sei amministrativi contabili

Il Comune di Capolona, in provincia di Arezzo, ha indetto un concorso per la copertura per sei posti da istruttori amministrativi contabili a tempo indeterminato.

Gli interessati devono essere possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale e della patente di guida di categoria B.

Domanda di partecipazione

I candidati che intendono partecipare alla selezione, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione, tramite la procedura on – line, al link: candidature.softwareales.it/site/signin. Per ulteriori delucidazioni è possibile scaricare il testo integrale del concorso, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

La scadenza è fissata al 3 novembre.