In queste settimane sono attivi alcuni Concorsi Pubblici per differenti posizioni professionali, tra cui quella di ricercatore - psicologo, biologo e collaboratore tecnico.

I bandi, tutti con scadenza entro la metà di novembre, verranno espletati presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti e Pescara (per psicologo), presso l'Azienda Sanitaria Locale di Asti (per biologo) e presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (per collaboratore tecnico).

Copertura due posti di ricercatore psicologo

L'Università G. D'Annunzio di Chieti - Pescara ha emesso una procedura comparativa per la copertura di due posti di psicologo ricercatore a tempo determinato, per il settore concorsuale: S.C. 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e il settore concorsuale: S.C. 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Possono presentare la domanda i soggetti che siano in possesso dei seguenti titoli:

Titolo di dottore di ricerca conseguito da non oltre 8 anni;

Esperienza professionale (almeno biennale) press atenei, enti di ricerca.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, completa del curriculum ed eventuali pubblicazioni, dovrà essere inviata esclusivamente tramite procedura telematica, all'indirizzo web: concorsigelmini.unich.it, entro il 15 novembre prossimo. I rispettivi bando sono pubblicati, nel sito di suddetta università - reclutamento personale docente e ricercatore.

Avviso per biologo

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti ha emanato un avviso per l'assunzione di un dirigente biologo o chimico - disciplina Patologia Clinica. Tra i requisiti specifici per partecipare è necessario:

Essere iscritto all’albo professionale del relativo ordine;

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella relativa disciplina (o disciplina equipollente);

Specializzazione nella relativa disciplina.

Invio della domanda

Gli interessati devono presentare domanda di ammissione, entro il 14 novembre con uno dei seguenti modi: direttamente all’ufficio protocollo dell’A.S.L.; a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata: 'protocollo @pec.asl.at.it'.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare, l'intero avviso, visitando il seguente link: portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/tmp_concorsi?OpenForm.

Selezione pubblica, per 3 posti di Collaboratore Tecnico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento con contratto a tempo determinato di tre posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, presso la sede di Roma 1.

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito:

Diploma di scuola secondaria superiore;

Precedente esperienza in sviluppo di software con linguaggio Java;

Conoscenza dei principali sistemi di programmazione;

Altri requisiti come indicato nel bando.

Presentazione della domanda

L'istanza deve essere inoltrata unicamente tramite PEC, all'indirizzo 'concorsi @pec.ingv.it'. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 3 novembre prossimo.

il testo completo della presente selezione pubblica è reperibile, nel sito: stituto.ingv.it, alla voce 'concorsi'.