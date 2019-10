Lo scorso venerdì 11 ottobre 2019 sono scaduti i termini per iscriversi al concorso pubblico Unico Ripam Lavoro. Il bando pubblicato il 27 agosto è finalizzato al reclutamento di 1.514 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il maggior numero di posti pari a 691 sono riservati agli ispettori del lavoro, a seguire 635 funzionari saranno destinati in ambito amministrativo all’INAIL, 131 funzionari giuridici di amministrazione per l'INL ed infine, 57 funzionari giuridici di amministrazione. Ieri, martedì 14 ottobre l'ente della Formez, che cura la procedura concorsuale ha reso pubblici i dati degli iscritti a tale concorso, che risultano essere pari a quasi 105 mila candidati.

Dettagli sugli iscritti e prova preselettiva

I candidati iscritti nel dettaglio sono pari a 104.780. In particolare, il maggior numero di iscritti pari a 64.480 si sono registrati per il profilo di amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso.

I restanti 40.300 candidati si sono registrati per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La procedura concorsuale prenderà inizio con la prima prova preselettiva, comune ai differenti profili professionali richiesti. Il test della prova preselettiva, da risolvere in 60 minuti, sarà costituito da sessanta quesiti a risposta multipla (di cui 40 domande avranno carattere logico-attitudinali e 20 verteranno su materie tecniche).

Il test per tutti e quattro i ruoli si svolgerà con molta probabilità nel mese di novembre, nella città di Roma.

Le indicazioni relative al diario delle prove saranno pubblicate, con valore di notifica sul sito riqualificazione.formez. it. Le pubblicazioni su tale sito internet, avverranno almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova. Non sarà possibile chiedere un cambio sessione o data per lo svolgimento della prova, l'assenza comporterà l'esclusione dal concorso.

I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito della Ripam, in quanto all'interno di tale sito nella sezione notizie saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie per le fasi successive della procedura concorsuale. Intanto i candidati sono invitati a prendere visione delle FAQ, disponibili sul sito della Formez, che contengono le risposte ai principali quesiti richiesti subito dopo la chiusura dei termini di iscrizione al concorso.

Infine, è utile segnalare l'indirizzo email concorsilavoro@formez. it a cui poter rivolgersi per eventuali chiarimenti sull'intera procedura concorsuale.