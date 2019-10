Sono in corso le selezioni di attori per uno spot di tipo pubblicitario da girare prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni sia di coppie di concorrenti che di figuranti (come 'sconosciuti') per l'ormai noto programma televisivo di TV8 dal titolo Guess My Age e brillantemente condotto da Enrico Papi.

Uno spot

Per la realizzazione di un nuovo spot di tipo pubblicitario si cerca attualmente un attore, di età compresa tra 35 e 40 anni, con statura superiore a 1, 80, romano e dal fisico asciutto, capelli neri o castani e con un bel sorriso.

Le riprese del video si svolgeranno poi nella Capitale tra il 24 e il 25 di questo mese di ottobre. Per prendere parte alle selezioni di questo interessante spot prodotto da Groenlandia Group, è necessario inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando inoltre alcune fotografie e il proprio curriculum professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: giuliat.casting@gmail.com. Le selezioni si svolgeranno successivamente nella Capitale, ma esclusivamente su convocazione.

'Guess My Age'

Per il noto programma, condotto da Enrico Papi e in onda su TV8, dal titolo Guess My Age, sono rimaste ancora aperte le selezioni relative alla ricerca di coppie di concorrenti nonché di personaggi sconosciuti. Ricordiamo che in palio per le coppie, che possono essere formate da amici, coniugi, fidanzati, partners, colleghi e che devono rientrare nella fascia di età compresa tra 18 e 65 anni, c'è un montepremi complessivo finale di ben 100 mila euro, oltre alla possibilità di vincere bonus pari a 500 euro ogni volta che, nel corso della trasmissione televisiva, si riesce ad indovinare l'età di uno degli sconosciuti proposti dalla produzione.

A tale proposito si cercano vari figuranti proprio come personaggi sconosciuti, i quali devono essere maggiorenni e dimostrare una età alquanto differente da quella anagrafica, e cioè o decisamente inferiore o particolarmente superiore a quest'ultima. Molto ben graditi, poi, soggetti originali, con particolari abilità o con look a dir poco speciali e fuori dagli schemi. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura, sia come coppie che come sconosciuti, devono far riferimento al sito web della casa di produzione Magnolia, alla sezione casting, dove possono trovare il modulo di registrazione al programma, specificando ovviamente in quale veste intendono presentarsi.

La candidatura delle coppie i cui membri, inutile dirlo, devono essere alquanto affiatati tra di loro, va predisposta in piena sinergia tra i due, facendo sempre riferimento al sito web di Magnolia.