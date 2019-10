Sono tuttora in corso le selezioni per ballerini professionisti e di livello amatoriale, per prendere parte a Ballando on the Road, manifestazione strettamente correlata al noto programma televisivo Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Ballando on the Road

Casting aperti per Ballando on the Road. Ricordiamo che la manifestazione è costituita da alcuni appuntamenti live finalizzati alla selezione di nuovi talenti, sotto la supervisione di Milly Carlucci e dei suoi maestri e giudici di Ballando con le Stelle, il noto programma in onda su Rai 1.

Peraltro, quanti prenderanno parte a Ballando on the Road avranno l'opportunità di accedere alla nuova edizione della trasmissione televisiva. Prevista inoltre la possibilità di essere ulteriormente selezionati per partecipare al 'Fini Dance Festival' di New York. In ogni caso, la manifestazione 'on the road' è strutturata in due categorie, la Pro (per professionisti) e la Open (destinata agli appassionati di ballo).

Nella prima categoria possono candidarsi atleti agonisti o ex agonisti nell'ambito delle varie tipologie specialistiche del ballo, in possesso di curriculum artistici di alto livello, mentre la seconda categoria ė destinata a quanti, anche se privi di curriculum artistico, sono comunque davvero appaasionati nelle varie discipline della danza.

Le selezioni

Gli interessati a candidarsi devono in entrambi i casi registrarsi sul relativo sito, specificando se si propongono come singoli, coppie, duo, gruppi e attendere una email di conferma contenente il proprio personale ID.

I minorenni devono far inoltrare il tutto dai propri genitori o da chi ne fa le veci. In sede di selezioni, poi, occorre portare con sé la mail ricevuta dalla produzione o, quantomeno, avere con sé il proprio ID personale, che deve essere mostrato agli addetti. I minorenni dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore (o dal proprio tutore legale), muniti comunque della fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori e della liberatoria di autorizzazione già predisposta.

Per tutti gli ulteriori dettagli rimandiamo all'apposito regolamento presente sul sito di Ballando on the Road. Tenuto conto poi che sono già state fissate varie tappe di casting, occorre precisare a quale di queste si intende partecipare. Le prossime selezioni si svolgeranno sulla base del seguente calendario: dal 2 al 3 novembre ad Altamura, presso il Teatro Merdacante, il 9 e 10 novembre a Marcianise, al 'Centro Commerciale Campania', il 16 e il 17 novembre a Reggio Calabria, presso il 'Centro Commerciale Porto Bolaro', il 23 e il 24 novembre a Milano, al Bicocca Village, il 30 novembre e l'1 di dicembre a Rimini, presso il Centro Commerciale Le Befane, il 14 e il 15 dicembre a Roma (in via di organizzazione).