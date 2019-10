Al momento sono state indette diverse selezioni pubbliche per l'assunzione di alcuni educatori di asilo nido e sei assistenti sociali. I concorsi sono espletati presso Ipab Chiampo (per educatore di asilo nido), tramite l'Asp Cav. Marco Rossi Sidoli di Compiano e mediante l'azienda di servizi alla persona istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio albergo di Trivulzio di Milano (per assistenti sociali).

Graduatoria per educatori di asilo nido

L'Ipab Chiampo in provincia di Vicenza ha promosso un avviso di selezione pubblica per la realizzazione di una graduatoria per la copertura di educatore di asilo nido in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o in scienze dell'infanzia;

diploma di dirigente di comunità;

diploma di istituto tecnico per i servizi sociali ad indirizzo esperto in attività ludico espressive con l'idoneità allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;

diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia;

diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma d laurea;

aver compiuto i 18 anni di età.

Inoltro istanza

La domanda di ammissione deve giungere in carta semplice con lettera A.R. o personalmente o tramite PEC alla casella: ipabchiampo @ pec.it entro le ore 12:00 di lunedì 11 novembre 2019.

Concorso per cinque assistenti sociali

L'Asp Cav. Marco Rossi Sidoli di Compiano in provincia di Parma ha indetto un concorso pubblico per il conferimento di cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale a tempo indeterminato full time. I requisiti specifici necessari per accedere a tale bando sono il diploma universitario in servizi sociali o laurea triennale in servizio sociale o laurea magistrale classe LM-87 o laurea specialistica classe 57/S.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Come fare application

La domanda di partecipazione deve pervenire con consegna diretta o con una raccomandata A.R. o mediante PEC all'indirizzo: amministrazione @ pec.rossisidoli.com entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2019.

Copertura per 1 posto da assistente sociale

L'azienda di servizi alla persona istituti milanesi Martinitt e stelline e pio albergo di Trivulzio di Milano ha promulgato un concorso pubblico per l'immissione di un collaboratore professionale assistente sociale a tempo pieno e indeterminato con il diploma di laurea triennale in servizio sociale classe L-39 e l'iscrizione all'albo professionale.

Invio domanda e info

L'istanza deve essere effettuata solo telematicamente entro le ore 24:00 di venerdì 22 novembre 2019. Il testo integrale del bando è consultabile sul portale web ufficiale.