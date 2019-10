Sono state rese note due selezioni pubbliche emanate presso la casa di riposo F. Fenzi di Conegliano per l'assunzione di uno psicologo e di un logopedista entrambi a tempo determinato. Anche l'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente veterinario entomologo. I suddetti bandi di concorso sono visibili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22-10-2019''.

Selezioni per psicologo e logopedista

La casa di riposo F. Fenzi di Conegliano ha attivato due graduatorie per l'immissione di uno psicologo di categoria D - con il diploma di laurea abilitante per l'esercizio della professione di psicologo e l'iscrizione all'albo professionale - e di un logopedista di categoria C in possesso della laurea di I livello in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione e con l'abilitazione alla professione sanitaria di logopedista.

Come fare application e info

La domanda di accesso deve pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2019. Eventuali richieste di delucidazioni vanno presentate tramite PEC posta elettronica certificata all'indirizzo casa.fenzi@legalmail.it oppure mediante mail alla casella info@casafenzi.it.

Concorso per veterinario

L'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia ha promulgato un concorso pubblico per l'assegnazione di un posto di dirigente veterinario entomologo, a tempo determinato da collocare presso la struttura di virologia.

I titoli di studio e i requisiti di ammissione sono i seguenti:

laurea in medicina veterinaria;

specializzazione in area A ovvero area B o in area C e/o in materie analoghe;

iscrizione all'albo dei veterinari;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica all'attività;

godere dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali;

non essere mai stati destituiti da un pubblico impiego.

Invio istanza e indicazioni

La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae deve pervenire esclusivamente con sistema informatico entro le ore 24:00 di venerdì 22 novembre 2019.

Per acquisire altre precisazioni consultare la S.S. gestione risorse umane dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata situato in via Manfredonia n. 20, cap. 71121 Foggia ai successivi numeri di telefono: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) fax 0881 786362. Da precisare che la responsabile della procedura di selezione è la dott.ssa Daniela Varracchio S.S. gestione risorse umane reperibile al numero telefonico: 0881 786333 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 o tramite e-mail all'indirizzo: daniela.varracchio @ izspb.it.