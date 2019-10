Recentemente sono stati pubblicati un avviso pubblico e un concorso per la formazione di due elenchi di candidati idonei alla carica di revisore unico dei conti e suo supplente e di direttore generale. Analogamente, è attico un concorso pubblico per il conferimento di un posto di addetto alla segreteria. Tali bandi sono emanati dall'autorità idrica della Calabria di Catanzaro (per revisore unico dei conti e suo supplente e per direttore generale) e dall'ordine degli avvocati di Trento (per addetto alla segreteria). La data di scadenza avviene venerdì 22 novembre 2019.

Avviso per revisore unico dei conti e suo supplente e concorso per direttore generale

L'autorità idrica della Calabria di Catanzaro ha indetto un avviso per la creazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di revisore unico dei conti e suo supplente per un decorso di tre anni. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dai principi contabili internazionali, possedere la qualifica di revisori legali e detenere una dettagliata preparazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria.

Oltre a ciò, è stato bandito un concorso per la realizzazione di un ulteriore elenco di candidati idonei al mandato di direttore generale dell'AIC. Per aderire è opportuno aver conseguito la laurea magistrale o pari, avere una notevole esperienza manageriale minimo quinquennale in ambito dei servizi pubblici locali, meglio ancora se nel ramo della conduzione delle risorse idriche.

Per acquisire maggiori informazioni contattare il responsabile del procedimento dott.ssa Olimpia Arcidiacono al numero di telefono: 0961/853643 o tramite email alla casella: autorita.idrica @ pec.regione.calabria.it.

I sopracitati avvisi pubblici sono stati pubblicati integralmente sul ''Bollettino Ufficiale della regione Calabria'' e sul portale internet istituzionale del ''Dipartimento della regione Calabria infrastrutture, lavori pubblici, mobilità''.

Concorso per addetto alla segreteria

L'ordine degli avvocati di Trento ha bandito un concorso pubblico per l'assegnazione di un posto di addetto alla segreteria con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di venti ore a settimana.

Il titolo di istruzione di accesso è il diploma di istituto di scuola secondaria di II grado. Inoltre, viene richiesta la padronanza della lingua tedesca.

Per ottenere più chiarimenti interpellare la segreteria dell'ordine degli avvocati di Trento situata in Largo Pigarelli n. 1, cap. 38122 (TN). Tale procedimento di selezione è visionabile sulla ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22-10-2019''.