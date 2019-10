Alcuni Comuni e Province italiane hanno attivato diversi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di profili esperti con l'incarico di avvocato, educatore e assistente sociale da inserire presso le sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a novembre

La provincia di Rieti (Lazio) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto in funzione di istruttore direttivo-amministrativo avvocato da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e da disporre tramite il servizio legale sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021.

Il titolo di studio richiesto è la laurea in giurisprudenza e i requisiti di accesso sono l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, una certa competenza del diritto sostanziale e processuale e abilità nell'attuare attività di consulenza e assistenza giuridica. La domanda di ammissione deve pervenire entro le ore 23:59 di domenica 17 novembre 2019.

Il comune di Moncalvo in provincia di Asti (Piemonte) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto in qualità di educatore professionale, da assumere con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time e da assegnare al servizio socio assistenziale dell'Asl tramite il distretto di Casale Monferrato in provincia di Alessandria.

È fondamentale aver conseguito il titolo di educatore professionale (classe di laurea SNT 02). La domanda di partecipazione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: protocollo.moncalvo @ pec.it entro le ore 12:30 di lunedì 18 novembre 2019.

Altri concorsi

Il comune di Gaiarine in provincia di Treviso (Veneto) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per l'immissione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo assistente sociale, da posizionare presso l'area sociale dello stesso comune.

È importante aver conseguito la laurea triennale in scienze del servizio sociale o in servizio sociale o laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali. La domanda di assunzione deve essere esibita entro lunedì 18 novembre 2019.

Il comune di Fonte Nuova in provincia di Roma (Lazio) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 2 ubicazioni con il ruolo di assistente sociale con il diploma di laurea triennale in servizio sociale o in scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma di scuola diretta per assistenti sociali.

La candidatura va inoltrata soltanto con sistema telematico entro le ore 19:00 di lunedì 18 novembre 2019.

Il comune di Afragola in provincia di Napoli (Campania) ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 2 posizioni per assistente sociale da regolarizzare con un contratto a tempo pieno e indeterminato. L'istanza va inviata entro lunedì 18 novembre 2019. I suddetti bandi di concorso pubblico sono reperibili sulla ''GU n. 83 del 18-10-2019''.