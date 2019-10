L'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera, Frontex, cerca 700 doganieri. Si tratta di un'offerta lavorativa interessante e che prevede uno stipendio di 2700 euro. Con l'annuncio di lavoro pubblicato sul sito web ufficiale, si punta a creare il primo corpo in uniforme sovranazionale europeo. I doganieri collaboreranno con i corpi di Polizia nazionale e con la Polizia di frontiera dei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Si cercano 700 doganieri europei che collaboreranno con la polizia di frontiera nazionale

Frontex è un'agenzia creata dall'Unione Europea e si occupa del controllo e della gestione dei confini degli stati membri. Nel bando riportato sul sito ufficiale, si specifica che il lavoro da doganiere prevede supporto e collaborazione con le forze di polizia di frontiera nazionali. Gli assunti saranno dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti, potranno chiedere documenti o rifiutare l'ingresso nel Paese di cui si occupano.

I doganieri europei avranno un'uniforme e saranno dotati di pistola di servizio e strumentazione elettronica.

Il lavoro da doganiere richiede una forte responsabilità, per questo anche i requisiti necessari alla candidatura sono importanti. Sarà necessario avere un'età non superiore ai 47 anni ed è preferibile avere avuto in precedenza un'esperienza in un corpo di Polizia: doganiere, servizi di emergenza, guardia costiera o militare anche in congedo.

La Frontex offre tre figure professionali di differente livello:

Funzionari di frontiera di livello base , ai quali è richiesto come titolo di studio un diploma universitario di prima livello o un'esperienza lavorativa equipollente

, ai quali è richiesto come titolo di studio un diploma universitario di prima livello o un'esperienza lavorativa equipollente Funzionari di livello intermedio , per i quali è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria e almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore

, per i quali è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria e almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore Funzionari di frontiera di livello avanzato che dovranno avere una laurea specialistica

Requisiti richiesti, candidatura e scadenza del bando

Lo stipendio per un funzionario di livello base offerto ai 700 doganieri che verranno selezionati dalla Frontex è di 2700 euro, ai quali potranno essere aggiunte varie indennità.

Per presentare la propria candidatura al bando bisogna collegarsi al sito ufficiale e seguire la procedura indicata, inserendo le informazioni richieste. Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre. I candidati selezionati avranno un periodo di formazione di sei mesi, dopo i quali riceveranno un contratto di 5 anni e un periodo di prova di nove mesi. L'avviso dei selezionati è previsto per marzo 2020, mentre il periodo di formazione avrà luogo da maggio a novembre 2020.

Da gennaio 2021 è previsto l'inizio del lavoro da doganiere alle frontiere.