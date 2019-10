La Gazzetta Ufficiale rende noto che è stato bandito un concorso pubblico per l'inserimento di due consulenti protezione sociale per il ruolo locale dell'Inps di Bolzano. Tale avviso è stato decretato dalla provincia autonoma di Bolzano in Alto Adige, comitato provinciale di Inps di BZ.

Concorso pubblico e prove d'esame Inps

Il presidente del comitato provinciale ha annunciato che è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di due consulenti protezione sociale per l'incarico locale dell'Inps di Bolzano.

Possono aderire coloro che hanno la cittadinanza italiana o europea e che hanno conseguito la laurea magistrale-specialistica (LM/LS) in una delle materie descritte nell'articolo n. 2 del concorso, tra le quali: servizio sociale e politiche sociali, sociologia, giurisprudenza, studi europei, ingegneria gestionale, finanza e scienze economiche e statistiche eccetera. Oltre a ciò, viene richiesto il diploma di laurea che attesta la padronanza delle lingue italiana e tedesca che peraltro tali lingue sono state scelte per le prove d'esame che vertono in due test scritti che comportano domande a risposta multipla e uno orale che tratta delle medesime discipline oggetto degli esami scritti nonché informatica e inglese e geografia locale e storia.

Come fare domanda e ulteriori info

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata a seconda del modulo di cui all'allegato A accessibile nell'area concorsi del portale web ufficiale al link: inps.it e giungere telematicamente tramite posta elettronica certificata alla casella: direzione.provinciale.bolzano@ postacert.inps.gov.it o con una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla sede provinciale di Bolzano in piazza Domenicani n.

30, cap. 39100 (BZ) entro venerdì 15 novembre 2019.

I due candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso dovranno stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e full time in funzione di consulente protezione sociale. Dalla data della stipula inizierà il periodo di prova della durata di quattro mesi.

Nel corso del periodo di prova, il neo assunto verrà assegnato al dirigente dell'ufficio, il quale lo raccomanderà a più responsabili, in base ai differenti impieghi a cui sarà destinato.

Da tenere conto che il termine ipotizzabile del bando in vigore è calcolato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta.

La direzione assicura pari opportunità tra donne e uomini per l'accessibilità al lavoro e il trattamento sul lavoro, in ottemperanza della legge 10 aprile 1991, n. 125. Il suddetto bando di concorso pubblico è visionabile sulla ''Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25-10-2019''.