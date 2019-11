Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato, che ha ufficializzato un programma di assunzioni di ben 400 persone persone per diversi profili entro il 31 dicembre.

Trenitalia: le figure ricercate entro il 2019

I reclutamenti da portare a termine entro la fine dell'anno riguarderanno sia il personale di bordo, sia quello di terra. Queste nuove assunzioni si andranno a sommare ai 1750 lavoratori già assunti dalle Ferrovie dello Stato nei primi mesi dell'anno corrente.

I posti che saranno assegnati entro il 2019 riguarderanno in particolare:

personale a bordo dei treni: a questa categoria sono stati riservati ben 293 post i;

dei treni: a questa categoria sono stati riservati ben i; 66 addetti alla manutenzione dei mezzi;

alla dei mezzi; 41 agenti di vendita e assistenza, per cui esperti nel settore commerciale;

Si cercano dunque sia giovani in possesso del diploma di scuola secondaria, sia giovani laureati nel settore economico. I posti di lavoro offerti da Trenitalia solitamente sono ben distribuiti in tutte le Regioni italiane e soprattutto in città come: Roma, Napoli, Torino, Milano, Trieste e Verona.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande invece è necessario attendere l'apertura delle selezioni che con ogni probabilità arriverà a breve.

Le posizioni attualmente aperte sul sito di Trenitalia

Sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato italiane sono attualmente aperte altre posizioni, a cui è possibile candidarsi telematicamente visitando la pagina dedicata agli annunci di lavoro (Lavora con noi) del gruppo.

Tra le risorse ricercate: