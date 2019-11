Sono stati recentemente pubblicati nuovi Concorsi Pubblici, con scadenza fissata al 26 dicembre, per l'assunzione di 10 assistenti sociali e otto logopedisti. I bandi verranno espletati presso il Comune di Sanremo (per quattro assistenti sociali) e l'Azienda ULS di Pescara (per altri sei assistenti sociali) e presso l'ASL 3 di Roma (per otto logopedisti).

Assunzione per quattro assistenti sociali a Sanremo e per sei a Pescara

Il Comune di Sanremo ha promosso un bando per la copertura di sei posti di assistente sociale, di cui un posto da assegnare al Comune di Santo Stefano al Mare.

I partecipanti potranno presentare la domanda entro il 26 dicembre 2019 tramite una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo del comune; mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata: 'comune.sanremo @legalmail.it'. Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario essere iscritti alla sezione A o B dell’albo professionale degli assistenti Sociali. Il testo integrale del bando è disponibile su: sanremo.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11792_640_1.html.

Un concorso pubblico è stato avviato anche dall'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro assistenti sociali. Oltre ai requisiti generali è richiesto il possesso di un Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Servizio Sociale, oppure un titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle classi di laurea specialistica o magistrale, con iscrizione al relativo albo professionale. Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate a suddetta azienda sanitaria, secondo una delle seguenti modalità: tramite e-mail certificata; raccomandata o consegna diretta all'ufficio protocollo aziendale.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del testo completo del concorso su: ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=607. La scadenza è fissata al 26 dicembre 2019.

Concorso per otto logopedisti

L'Azienda Sanitaria ASL Roma 3 ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di otto logopedisti. I partecipanti che intendono prendere parte al concorso devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea e aver conseguito una Laurea in Logopedia, con iscrizione al relativo albo professionale.

Le domande alla presente procedura concorsuale dovranno essere trasmesse mediante procedura telematica, connettendosi al sito: dell'ASL Roma 3, entro il 26 dicembre prossimo. Ai fini della partecipazione al concorso è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il testo integrale del concorso è pubblicato, nel sito: aslromad.it/Comunicazione.aspx?PK=2514.