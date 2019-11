Sono tuttora aperti i casting, curati da Cineworld Roma, per realizzare prossimamente sia una fiction televisiva che un film. Sono inoltre attualmente in corso anche le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio, dal titolo Un linguaggio Universale e diretto da Enzo Dino, con riprese da effettuarsi vicino a Torino.

Una fiction e un film

Per la realizzazione di una importante fiction televisiva, Cineworld Roma ricerca tuttora un cantante 'trapper' di età compresa tra 20 e 25 anni e con vari tatuaggi ben in vista.

Gli interessati devono inviare alcune fotografie recenti e i propri dati personali e di contatto tramite WhatsApp al seguente numero telefonico: 338/4534914. Sempre Cineworld cerca poi, per la scena di un film le cui riprese verranno effettuate tra il 4 e il 10 dicembre, ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni. Non verranno accettati candidati con barba, doppi tagli, tagli moderni, meches, tatuaggi, unghie ricostruite. Per proporre la propria candidatura in questo caso occorre inviare dati e alcune fotografie per WhatsApp a questo numero di telefonico: 392/6724326.

Un cortometraggio

Casting in corso per il cortometraggio dal titolo Un linguaggio universale, tratto da un soggetto di Roberto Gallina e scritto e diretto dal regista Enzo Dino. Le riprese verranno successivamente effettuate nella prima settimana del mese di marzo del prossimo anno in provincia di Torino, per l'esattezza a Saluggia. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto nei confronti di un uomo di età scenica compresa tra 30 e 35 anni, di bella presenza, con statura e struttura fisica nella media, e di una donna di età scenica tra 70 e 80 anni, con capelli bianchi e occhi verdi e dalla struttura fisica snella, entrambi per ruoli secondari.

Si cerca poi una donna di età scenica compresa tra 60 e 70 anni, con capelli scuri o castano chiari e corporatura magra, per un piccolo ruolo. Le selezioni avranno luogo giovedì 5 dicembre a Torino, presso la sala casting di Via Cagliari, 40/E, dalle ore 10 alle ore 18, 30. Gli interessati a candidarsi, preferibilmente residenti nell'ambito del Piemonte, devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale. Si richiede, in tale contesto, di proporre un monologo a propria libera scelta e di media lunghezza, tratto da un film di qualsiasi genere e tipologia.

Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: dr@drmovieset.it o visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte.