Abbiamo selezionato due nuovi Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale e istruttore direttivo culturale. I bandi, con scadenza al 27 dicembre sono stati emanati dal Comune Ponte Nelle Alpi, in provincia di Belluno (assistente sociale) e dall'Unione Reno Galleria di San Giorgio Piano (istruttore direttivo culturale). Ricordiamo che per ogni pubblico concorso verranno indicati i requisiti specifici e la modalità della consegna delle domande.

Assunzione per un assistente sociale

In provincia di Belluno, il Comune Ponte nelle Alpi ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale, Il vincitore del concorso sarà tenuto a rimanere nella sede di prima destinazione, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario aver conseguito: un diploma di Laurea triennale in scienze del servizio sociale, oppure una Laurea triennale in servizio sociale o una Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, con iscrizione al relativo albo professionale e possesso della patente B. Tutti i partecipanti dovranno inviare la domanda di ammissione, entro il 27 dicembre 2019, secondo uno dei seguenti modi: mediante invio da posta elettronica certificata: all’indirizzo PEC del comune: 'comune@ pec.pna.bl.it'; oppure consegna diretta al comune o tramite raccomandata.

Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta concorsuale di € 10,00. Il bando completo è presente, sul sito: comune.pontenellealpi.bl.it, nella sezione 'concorsi'.

Concorso per due posti di istruttore culturale

Bando di concorso pubblico promosso dall'Unione Reno Galleria, in provincia di Bologna, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo culturale. La posizione lavorativa riguarderà l'ambito culturale e museale, e prevede la programmazione e gestione di eventi locali e turistici.

I partecipanti, oltre ai requisiti generali devono essere in possesso della patente di guida di categoria B e aver conseguito un diploma di laurea in una delle seguenti discipline:

Lettere o lingue;

Storia o Beni Culturali;

discipline delle arti;

Sociologia o Turismo;

Lauree specialistiche o magistrali equiparate.

Ricordiamo che l'unica modalità consentita per l'invio dell'istanza è l'iscrizione on-line, nel sito istituzionale dell'ente, entro il prossimo 27 dicembre. Alla domanda, tutti i partecipanti sono tenuti ad allegare, la ricevuta di pagamento della tassa di € 10,00.

Per ogni ulteriore comunicazione, potete reperire il bando in formato integrale e modulo di domanda, sul sito: renogalliera.it- sezione 'concorsi'.