L'Azienda Sanitaria Locale di Latina ha indetto un nuovo bando pubblico, volto al reclutamento di 70 unità di personale da impiegare nel ruolo di assistente amministrativo (Cat. C) a tempo indeterminato. Il concorso è in forma aggregata tra le ASL di Latina (capofila), Frosinone, Viterbo e Roma. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 26 dicembre 2019.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

ASL di Latina, 17 posti di cui: 5 riservati alle Forze Armate; 5 riservati per il personale interno; 7 non riservati ;

di cui: 5 riservati alle Forze Armate; 5 riservati per il personale interno; ; ASL di Frosinone, 5 posti di cui: 1 riservati alle Forze Armate; 3 riservati per il personale interno; 1 non riservati ;

di cui: 1 riservati alle Forze Armate; 3 riservati per il personale interno; ; ASL di Viterbo, 10 posti di cui: 3 riservati alle Forze Armate; 7 posti non riservati ;

di cui: 3 riservati alle Forze Armate; ; ASL di Roma Tre, 38 posti di cui: 11 posti riservati alle Forze Armate; 27 posti non riservati.

Requisiti e domanda di ammissione al concorso

I candidati al ruolo di assistente amministrativo, devono essere in possesso di un diploma secondario di secondo grado e della cittadinanza italiana.

Oltre a ciò, è richiesta l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita, non essere stati dispensati o destituiti dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni e il pieno possesso dei diritti civili e politici.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, entro le 23:59 del 26 novembre 2019. Alla domanda occorrerà allegare la ricevuta del veramente di Euro 10,00, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina (codice Iban IT97B0200814707000400001381) inserendo nella causale: “Contributo per la partecipazione al Concorso pubblico per Assistente Amministrativo – Cat C, presso la ASL di Latina”

Prove concorsuali

La prova d'esame si articolerà in tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una orale.

La prova scritta verterà su argomenti di diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale e organizzazione aziendale;

verterà su argomenti di diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale e organizzazione aziendale; La prova pratica consisterà ella predisposizione di documenti o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale propria del profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C);

consisterà ella predisposizione di documenti o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale propria del profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C); La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, oltre che elementi d'informatica e la verifica della conoscenza della lingua inglese (è richiesto almeno un livello iniziale).

La prova scritta è considerata superata al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 21/30, mentre il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/30.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Calendario delle prove

La data e il luogo delle prove saranno comunicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi, sul B.U.R. Lazio e sul sito web aziendale delle Aziende aggregate. Per informazioni sulla presentazione delle domande on-line, i candidati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC Reclutamento dell’ASL di Latina - contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.3481 oppure 0773.655.3415, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30.