La Croce Rossa Italiana ha avviato due ricerche aperte, di cui una rivolta a personale esperto in funzione di data analyst (analista dati) in possesso della laurea in matematica, economia, statistica, scienze sociali, informatica o materie economiche da inquadrare con un contratto di lavoro Anpas-D1 e da assegnare su tutto il territorio nazionale e una destinata ad uno sviluppatore sap business one possessore della laurea triennale da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo determinato della durata di un anno e da disporre nelle proprie strutture. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro mercoledì 20 novembre 2019.

Qualifiche professionali e prove d'esame per data analyst

L'aspirante ideale deve aver raggiunto una certa esperienza di almeno tre anni maturata in analisi di dati per controllo di gestione e/o pianificazione strategica, una fluente padronanza della lingua inglese ed eccellenti capacità sugli applicativi informatici. Si gradisce anche la conoscenza documentata di altre lingue straniere.

Ai partecipanti può essere richiesto di effettuare una prova sui servizi e sulle responsabilità dell'incarico a oggetto e un esame sulla comprensione della lingua inglese.

Principali attività

Il data analyst deve assicurare un inflessibile approccio sistematico di qualità per l'esame, la verfica, la visualizzazione e la segnalazione di dati con l'obiettivo di dare la cognizione analitica delle mansioni della Cri. Inoltre, deve semplificare la progettazione risolutiva e la supervisione della prestazione mediante ricerche complete di dati e chiarimenti di tendenza. E per concludere è necessario saper evolvere dashboard e cooperare alla mappatura delle risorse di dati dei comitati territoriali e regionali per realizzare un prospetto di livello nazionale dei servizi e dei programmi di Cri.

Requisiti per sviluppatore

Lo sviluppatore sap business one deve possedere ottime conoscenze in materie economico-finanziarie, una specifica esperienza nello sviluppo e nella manutenzione di add-on, una certa abilità dell'sdk sap e del database sap hana e una buona preparazione nell'impiego di crystal report e nelle tecniche di reportistica. Tuttavia, diviene un plus la capacità nel settore business intelligence e datawarehouse, il potenziamento di webapp HTML5 e un'esperienza sui progetti integrati tramite api come rest, webservice e analoghi.

Servizi e altre indicazioni

Il candidato ideale deve essere in grado di sviluppare e fare manutenzione evolutiva e correttiva di add-on e sistemi integrati con l'erp sap business one, supportare le fasi di studio per rivoluzionari progressi ed elaborare il report e il query.

Per reperire maggiori informazioni riguardanti le sopracitate posizioni aperte collegarsi sul sito istituzionale della ''Croce Rossa Italiana'' nell'area > lavora con noi.