Casting aperti per la ricerca di comparse e figuranti speciali per il film 'Il venditore di donne', da girare prossimamente a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per uno spot con riprese da effettuarsi a Roma.

Un film

Per la realizzazione di un film diretto dal regista Fabio Resinaro e dal titolo 'Il venditore di donne', sono attualmente in corso le selezioni di figuranti speciali e di comparse.

Le riprese verranno poi effettuate a Milano dal prossimo 6 novembre al 7 dicembre sempre di quest'anno. Il film è ambientato negli anni settanta del secolo scorso e, pertanto, non verranno accettate candidature di coloro che abbiano doppi tagli moderni o acconciature troppo recenti o con tinte particolari dei capelli.

Per quanto concerne gli uomini, a tale proposito verranno preferiti quanti hanno capelli medio-lunghi.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso centinaia di ambosessi di età compresa tra 18 e 70 anni (con preferenza per la fascia di età tra 35 e 55 anni) come comparse, e nei confronti di alcuni figuranti speciali.

I selezionati verranno regolarmente assunti dalla produzione con un contratto a termine specifico per lo spettacolo e relativo versamento dei contributi previdenziali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le riprese avranno una durata di 8 ore al giorno (con orario mattutino/pomeridiano, pomeridiano/serale e notturno), ma si richiede la disponibilità ad essere presenti ogni volta con alcune ore di anticipo per vestizione, trucco e sistemazione capelli.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al seguente sito web: degli organizzatori, compilando l'apposito form online e allegando due fotografie. I soggetti considerati idonei per le riprese del film verranno poi contattati.

Uno spot

Per realizzare lo spot di un tessuto X-pore di una marca di Taiwan, sono in corso le selezioni di figure varie. L'attività avrà il proprio svolgimento nel corso di un paio di giorni nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 7 dicembre e le riprese verranno effettuate a Roma.

La richiesta è orientata verso comparse di stile elegante e età compresa tra 25 e 35 anni: in particolare vengono cercati un uomo di statura tra 1,78 m e 1,85 m con struttura fisica nella media e abbronzato, una donna alta tra 1,65 m e 1,72 m dai capelli biondi e con corporatura nella media ed un uomo robusto e con poca barba alto tra 1,78 m e 1,85 m di età compresa tra 25 e 35 anni.

Sono inoltre richiesti una donna della stessa fascia di età, alta tra 1,65 m e 1,72 m e con struttura fisica normale, ma anche un uomo e una donna, entrambi di età compresa tra 55 e 65 anni, con capelli un po' bianchi e corporatura nella media: l'uomo deve essere alto tra 1,75 m e 1,80 m e la donna tra 1,65 m e 1,72 m.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: fangsheng.chou@ gmail.com.