Attualmente ci sono dei Casting in corso per la realizzazione di alcuni cortometraggi di interessante livello. Due di essi saranno prodotti da Bside Films e avranno rilevanza cinematografica, mentre un altro ancora avrà carattere accademico. Tutti e tre gli short film verranno comunque girati a Milano.

Due cortometraggi

Per la realizzazione di due corti, dal titolo rispettivamente Blind e Monkey la Bside Films seleziona attori, attrici, comparse e bambini.

Per il corto intitolato Blind, diretto dal regista e attore italo-tunisino Mohamed Zouaoui, la richiesta è indirizzata verso: una bambina di età scenica di 10 anni e appartenente a qualunque etnia, una donna con età scenica tra 35 e 40 anni di qualsiasi etnia, un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni e con una notevole somiglianza con il noto Charlie Chaplin, e varie comparse (uomini e donne) tra 20 e 60 anni.

Gli interessati devono inviare un breve video di presentazione (al massimo di un minuto) e un selftape a: infobsidefilms@gmail.com. Le riprese saranno effettuate a Milano il 7 e l'8 dicembre.

Per il corto intitolato Monkey, diretto da Emanuele Cristaldi, si cerca un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni, possibilmente dotato di un timbro vocale 'profondo'. Per questo short film, che verrà girato a Milano il 9 e il 10 dicembre, si deve far riferimento allo stesso indirizzo email indicato in precedenza, allegando un video di presentazione con monologo di tipo drammatico (di durata non superiore a due minuti) e un selftape.

In entrambi i casi le candidature vanno inoltrate non oltre questo 1° dicembre compreso.

Uno short film accademico

Per un cortometraggio di tipo accademico e dal titolo Che il cerchio rimanga intatto, le cui riprese verranno effettuate orientativamente nel mese di gennaio 2020 (nell'arco di circa tre giornate) sono attualmente aperte le selezioni.

In particolare, la richiesta è orientata verso le seguenti figure, tutte di età compresa tra 20 e 25 anni: una ragazza con occhi chiari e capelli rossi, con conoscenza della boxe e in grado di sostenere un combattimento (ruolo: Rebecca, protagonista), un ragazzo con occhi e capelli scuri e in grado di suonare la chitarra (ruolo: Antonio, personaggio secondario).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Sono ricercati anche una ragazza con occhi castani e capelli lunghi (ruolo: Nora, personaggio secondario), un ragazzo dai capelli e occhi castani e con barba (ruolo: Achille, personaggio secondario) e una ragazza caucasica con capelli corti biondi o blu e occhi azzurri (ruolo: Alice, personaggio secondario).

Per presentare la propria candidatura, gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto unitamente a tre fotografie recenti, al proprio curriculum artistico-professionale e a un breve selftape di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: lavecasting@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si propone e il titolo dello short film.

I casting si svolgeranno poi dal 2 al 6 dicembre a Milano così come le riprese.