Attualmente ci sono dei Casting aperti per una fiction Rai da girare prossimamente a Torino e prodotta da Cosmo Production EU.

Sono inoltre in corso in questo periodo pure le selezioni per realizzare un importante spot connesso a un videogame per telefono cellulare da girare tra Bologna e dintorni.

Una fiction

Per la realizzazione di una fiction Rai prodotta da Cosmo Production EU, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino tra il 12 e il 14 dicembre, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di uomini e donne di età compresa tra 18 e 30 anni.

Trattandosi di una fiction ambientata nel 1936 all'interno dell'Università del capoluogo piemontese, non verranno accettati candidati con tatuaggi in vista, piercing, abbronzatura troppo accentuata, sopracciglia ritoccate, struttura fisica da 'palestrati' o capelli rasati.

Ai selezionati, che dovranno preferibilmente essere residenti o domiciliati nell'ambito del Piemonte, potrebbe essere richiesta la disponibilità al taglio dei capelli secondo le usanze dell'epoca e/o il taglio o la rasatura della barba.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare (entro e non oltre domenica 8 dicembre) i propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera), indicando inoltre età, taglia, statura, numero delle scarpe, al seguente indirizzo di posta elettronica: torinofilmcasting@gmail.com. Per ulteriori informazioni e dettagli è consigliabile visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte alla sezione 'Casting'.

Uno spot

Per realizzare uno spot internazionale correlato a un videogame per telefono cellulare, una importante casa di produzione seleziona attori ed attrici sia per ruoli principali che secondari.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso donne di età compresa tra 18 e 25 anni e verso uomini tra 20 e 35 anni: tutti devono essere di bella presenza e dal fisico atletico e/o con massa muscolare da 'palestrati'. Saranno particolarmente gradite le candidature di coloro che sono in possesso di un'adeguata conoscenza delle principali tecniche di autodifesa personale e/o in grado di utilizzare armi caricate a salve (in modo realistico).

Le riprese verranno poi effettuate tra Bologna e dintorni il 12 e il 13 dicembre.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum professionale, almeno tre fotografie (in primo piano, a figura intera e in piano americano) all'indirizzo di posta elettronica: t2019.casting@ gmail.com.

Sulla base della documentazione inoltrata verrà svolta una parziale selezione con call a Bologna, con rimborso spese a cura della produzione.