Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un film con Michele Placido e tratto da un noto romanzo scritto da Giorgio Faletti. Sono poi tuttora aperte le selezioni di attrici per un programma televisivo di Corima e incentrato su temi legali.

Il venditore di donne

Casting in corso per un nuovo film, dal titolo Il venditore di donne, prodotto dalla casa di produzione Casanova Multimedia, di Luca Barbareschi, e tratto dal romanzo scritto dal compianto Giorgio Faletti Racconti di un venditore di donne.

Il film è ambientato nella Milano degli anni '70, con particolare connessione ai cosiddetti 'anni di piombo' e presenta un cast di alto livello, con attori come Michele Placido, Francesco Montanari, Paolo Rossi, Miriam Dalmazio, Antonio Gerardi, Mario Sgueglia, Libero di Rienzo. Le riprese sono partite a inizio novembre tra Milano e Legnano e proseguiranno fino alla metà del prossimo mese di dicembre.

Attualmente, per alcune particolari scene da girare a Legnano all'interno della 'Franco Tosi' (ingresso a Via Petrarca, 1), con riprese che avranno luogo sino al prossimo 28 novembre, si cercano circa 100 comparse, di età compresa tra 20 e 50 anni, senza tagli dei capelli troppo originali o addirittura 'strani' o con rasature peculiari ai lati, tenuto peraltro conto del contesto in cui il film è ambientato.

A tale proposito, gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi venerdì 22 novembre, dalle ore 8 alle ore 16, a Legnano presso 'Famiglia Legnanese', in Via Giacomo Matteotti, 3. I candidati devono portare con sè la propria carta di identità, il codice fiscale e i dati Iban.

Un programma televisivo

Per un ruolo alquanto complesso e delicatissimo nell'ambito di una trasmissione televisiva di carattere nazionale, tutta incentrata su questioni legali e prodotta da Corima, sono tuttora in corso le selezioni di attrici.

Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una attrice di età scenica intorno ai 30 anni e residente a Roma. La selezionata verrà poi chiamata ad interpretare una ragazza con disabilità piuttosto accentuata e su sedia a rotelle. Le riprese verranno effettuate il 5 e il 6 di dicembre e pertanto si richiede la disponibilità delle candidate a lavorare in tali date. Le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti e ben visibili e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia @corima.tv.

I soggetti ritenuti interessanti verranno successivamente convocati per le relative selezioni.