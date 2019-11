Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per nuove produzioni televisive. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, anche non di livello professionistico, per uno short film dal titolo Majoneze.

Cineworld Roma

Sono in corso alcune selezioni a cura di Cineworld Roma nell'ambito della realizzazione di fiction televisive. Innanzitutto, si ricerca una ballerina nel settore della danza classica e di età compresa tra 18 e 23 anni, che sia bella e in grado di ballare il 'Debussy Arabesque'.

Le interessate devono inviare dati e fotografie tramite Whatsapp al seguente numero di telefono: 338/4534914.

Con le identiche modalità è possibile proporre la propria personale candidatura per selezioni, sempre a cura di Cineworld, finalizzate alla ricerca di ambosessi residenti a Roma e di nazionalità giapponese.

Un cortometraggio

Per realizzare uno short film dal titolo Majoneze, scritto e diretto da Giulia Grandinetti e da Andrea Benjamin Manenti, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici, non necessariamente di livello professionistico.

In particolare, la richiesta è orientata verso i seguenti ruoli: Elyria, protagonista, ragazza albanese di età compresa tra 18 e 25 anni, con capelli lunghi e carnagione chiara, Goran, un ragazzo serbo della stessa fascia di età, dal fisico atletico, con capelli lunghi o rasati (o quantomeno disponibile a rasarli), e con i lineamenti del volto alquanto duri e ben scavati. È previsto fra le altre cose che questi due personaggi interpretino una scena intima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Si cerca inoltre un attore che interpreti Milos, un altro ragazzo serbo, di età compresa tra 20 e 30 anni, con tutte le stesse caratteristiche indicate per Goran e con l'aggiunta che saranno ben graditi per questo ruolo i candidati con tatuaggi sul volto, inoltre si cerca chi reciti nel ruolo di un padre tra 50 e 60 anni, con barba e capelli scuri, di notevole statura, mani da gran lavoratore.

Sono previsti alcuni coach per battute in lingua albanese e serba, e a tale proposito ai candidati si richiede la disponibilità ad apprendere i dialoghi in questione, ma non la conoscenza effettiva delle suddette lingue.

Gli interessati a proporsi devono inoltrare la propria candidatura a: grandinetticasting @ gmail.com, inserendo nell'oggetto: 'Casting Ruolo', cui aggiungere il nome del ruolo attoriale per cui ci si candida. Nel testo è necessario indicare i propri dati personali e di contatto, l'età, le lingue conosciute, allegando inoltre alcune fotografie e, possibilmente, un video di presentazione. I casting si svolgeranno poi a Roma, esclusivamente su convocazione, mentre le riprese verranno effettuate a fine gennaio 2020 in Albania.