Selezioni aperte per la ricerca di figure con varie caratteristiche, tra cui anche alcuni musicisti, per il nuovo film, dal titolo Io sto bene e prodotto da Vivo Film, diretto dal regista Donato Rotunno. Le riprese verranno poi effettuate tra Santa Maria di Leuca e dintorni. Sono inoltre in corso i casting per la realizzazione di un video natalizio di una nota casa automobilistica, da girare a Courmayeur.

Io sto bene

Casting aperti per il nuovo film diretto dal regista Donato Rotunno e prodotto da Vivo Film dal titolo Io sto bene. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi tra 20 e 70 anni, preferibilmente con 'volti antichi', del tutto privi di tatuaggi e piercing (quantomeno non in vista) e senza capelli colorati, uomini e donne della stessa fascia di età ma dall'aspetto nordico (biondi e occhi azzurri), uomini di età compresa tra 25 e 45 anni in grado di fare i camerieri, un gruppo musicale (possono essere sia uomini che donne) composto da due chitarristi e un suonatore di fisarmonica.

Le selezioni si svolgeranno lunedì 18 novembre dalle ore 10 alle 17, 30, con una sosta tra le 13 e le 14, presso il Cineporto di Lecce, a Via Vecchia Frigole, 36. Gli interessati a candidarsi, che dovrebbero tutti essere residenti in Puglia, sono tenuti a presentarsi direttamente in base a quanto indicato e muniti di fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale unitamente ai propri (personali) dati Iban.

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine di questo mese di novembre 2019 nell'ambito della provincia di Lecce (tra Santa Maria di Leuca e Tricase).

Un video natalizio

Per la realizzazione di un video di carattere natalizio di una nota casa automobilistica, sono in corso selezioni. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto nei confronti di un uomo e di una donna, entrambi di età scenica compresa tra 35 e 50 anni, che saranno poi chiamati ad interpretare rispettivamente il ruolo di un padre e quello di una madre.

Si cercano poi un ragazzo e una ragazza di età scenica compresa tra 15 e 16 anni, ma di età anagrafica comunque non inferiore ai 18 anni, per interpretare il ruolo dei figli della coppia. I casting si svolgeranno poi, solamente per convocazione, nella prima settimana del prossimo mese di dicembre e le riprese verranno successivamente effettuate a Courmayeur. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e i propri riferimenti di contatto, allegando inoltre due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera) e una breve presentazione, a questo indirizzo di posta elettronica: martina@ karenfilm.com.

I provini si terranno poi su convocazione.