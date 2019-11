Casting aperti per la serie televisiva dal titolo ''Rosy Abate - Le origini del male'', prodotta da Taodue e che rappresenta fondamentalmente il 'prequel' della nota fiction interpretata da Giulia Michelini. Sono inoltre aperte le selezioni di danzatori e danzatrici per un programma televisivo, con coreografie di Fabrizio Mainini.

'Rosy Abate - Le origini del male'

Selezioni partite per una nuova produzione di Taodue.

Mentre i fans da tempo attendevano notizie sulla possibilità di una eventuale nuova stagione dedicata al personaggio di Rosy Abate, con Giulia Michelini, la nota casa di produzione ha deciso nel frattempo di preparare una nuova serie televisiva dal titolo Rosy Abate - Le origini del male, una serie 'teen' ambientata sempre nel contesto della mafia e che sarà sostanzialmente il prequel della celebre fiction.

Le riprese verranno effettuate a Palermo, Milano, New York nonché in Svizzera. Per il momento si cerca proprio una ragazza, intorno ai 16/17 anni di età, per interpretare la 'fase giovanile' di Rosy Abate, al fine di narrare il periodo dai 13 ai 20 anni. I casting si svolgeranno a Palermo, Napoli e Roma, ma quasi certamente anche in altre città. Le interessate devono inviare la propria candidatura, con dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie e un video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingtaodue@taodue.it.

La produzione provvederà poi a convocare le giovani ritenute interessanti per l'importante ruolo. Possiamo anticiparvi il fatto che la serie sarà strutturata complessivamente in ben 24 episodi della durata di 50 minuti ciascuno e che i primi otto andranno in produzione a maggio.

Un programma Tv

Sono in corso le selezioni di danzatori e di danzatrici per un programma televisivo, di livello nazionale, in relazione ad un importante evento.

Le coreografie saranno a cura di Fabrizio Mainini. La richiesta è indirizzata, nello specifico, verso artisti in possesso di una rilevante preparazione moderna, ma anche di bella presenza e di notevole versatilità. Per quanto concerne la statura, le danzatrici dovranno essere alte almeno 1, 70 e i danzatori almeno 1, 75. I casting si terranno a Roma, presso 'Santinelli Dance Academy' (nei pressi della fermata della metropolitana 'Battistini'), il prossimo 24 novembre, con convocazione alle ore 10 per le donne e alle ore 12 per gli uomini.

L'attività professionale si svolgerà interamente nella seconda metà del prossimo mese di dicembre. Per prenotarsi alle selezioni è necessario inviare una email a: castingdanzatori2019@libero.it. Gli interessati dovranno poi presentarsi portando con sé curriculum e foto (in formato A4).