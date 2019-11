Sono attualmente in corso le selezioni di attori per realizzare un cortometraggio di produzione indipendente e di hostess per varie iniziative, soprattutto in Lombardia ma non solo, per l'agenzia GiZa Eventi.

Un cortometraggio

Per le riprese (di durata massima di tre giorni) di un corto di produzione indipendente, da effettuarsi nel mese di gennaio del prossimo anno tra Roma e zone limitrofe, si selezionano figure attoriali.

Nello specifico, si cerca un attore di età scenica tra 30 e 35 anni per un ruolo da protagonista. Sono previste anche le seguenti caratteristiche: occhi e capelli scuri, barba, statura compresa tra 1, 77 e 1, 85 e residenza o domicilio a Roma o nei dintorni. Per proporsi è necessario inviare, oltre ai propri dati personali e di contatto, tre fotografie (una a figura intera e due in primo piano) e, se possibile, anche un selftape o uno showreel, a: luca_mallardo@libero.it. I soggetti ritenuti idonei verranno poi contattati per i provini.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi ha in corso varie selezioni per interessanti iniziative. Vediamone alcune. Per il 16 novembre si cerca una hostess per accoglienza esterna in provincia di Bergamo, a Nembro. L'attività avrà inizio alle ore 9 per protrarsi fino alle 19, con una sosta dalle 13 alle ore 15. Le interessate a partecipare alla selezione devono inviare dati, fotografie, curriculum a federica@gizaeventi.com, con oggetto: 'Hostess Nembro', aggiungendo altezza, taglia, età.

Per la Fiera Simei, che si terrà al polo fieristico Milano - Rho, si cerca una hostess in possesso di ottime competenze nell'ambito della lingua inglese e di quella spagnola, per accoglienza e assistenza linguistica nei giorni 19/20/21/22 novembre (ore 9-18, con un'ora di sosta). Per presentare la propria candidatura inviare dati, curriculum professionale e alcune foto a: casting@gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto: 'Inglese + Spagnolo SIMEI', e specificando lingue conosciute e relativo livello unitamente a età, taglia, statura.

Per sabato 23 novembre si cerca poi una hostess ECM, ovvero con esperienze in convegni medici, a Cagliari. Si richiede la disponibilità dalle ore 7:30 alle 17:30 (con un'ora di pausa). Per proporsi occorre far riferimento all'ultimo indirizzo email indicato, inviando la stessa documentazione richiesta in quel caso, inserendo però in oggetto 'Hostess ECM Cagliari' e specificando però nel testo informazioni concernenti le proprie esperienze nel settore dei convegni medici.

Infine, si seleziona una hostess per raccolta contatti per il periodo dal 18 al 24 novembre a Novate Milanese (ore 11/19, 30 e una sosta di 30 minuti). Verranno accolte anche candidature parziali. Inviare la consueta documentazione a: federica@gizaeventi.com, mettendo nell'oggetto: 'Hostess Novate Milanese' e indicando età, altezza e taglia. Per ulteriori informazioni rimandiamo, per tutte le selezioni riportate, alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.