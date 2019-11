Casting aperti per un cortometraggio diretto dalla regista Chiara Troisi e per alcuni cortometraggi legati al Politecnico di Torino. Le selezioni verranno effettuate in entrambi i casi nel capoluogo piemontese, dove peraltro verranno successivamente effettuate quasi tutte le riprese.

'XI, la forza'

Per la realizzazione del teaser di uno short film dal titolo XI, la forza, di Chiara Troisi, sono in corso le selezioni innanzitutto per la ricerca di una ragazza di età scenica compresa tra 18 e 25 anni, stile 'acqua e sapone' e dall'aspetto androgino, di statura media e possibilmente con capelli scuri, per un ruolo da protagonista.

Si cerca inoltre una donna di età scenica compresa tra 50 e 65 anni, dai capelli chiari e con un aspetto distinto ed elegante, per un ruolo secondario. Le riprese verranno poi effettuate a Torino il 13 e il 14 dicembre. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia in primo piano e una a figura intera, il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: troisichiara.ct@gmail.com e, in copia, a produzione.divanos@gmail.com.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione da parte della produzione, lunedì 25 novembre dalle ore 9:30 alle ore 17 (con un'ora di pausa dalle 13 alle 14) a Torino, presso la sala casting di Via Cagliari, 40/E.

Alcuni cortometraggi

Per realizzare alcuni short film del Politecnico di Torino, correlati ai corsi di Fotografia e Cinema Digitale dell'Ateneo, sono aperte le selezioni. Nello specifico, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti delle seguenti figure: uomini di età compresa tra 30 e 50 anni, donne di età tra 30 e 60 anni, ragazzi e ragazze tra 15 e 25 anni e un bambino di circa 10 anni.

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Le selezioni si terranno poi il 23 novembre a Torino, presso la sala casting di Torino Piemonte Film Commission (Via Cagliari, 40/E), a partire dalle ore 9 e sino alle ore 18. Gli interessati sono tenuti a presentarsi direttamente, muniti di un documento di identità e, se minorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, a sua volta munito di un proprio documento.

È comunque possibile presentare la propria candidatura anche online, inviando i propri dati personali e di contatto, unitamente a fotografie, e a link o video, a questo indirizzo di posta elettronica: mara.lupano@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Politecnico Casting 2019'. Le riprese verranno effettuate tra il prossimo mese di dicembre e il gennaio del prossimo anno prevalentemente a Torino. Per ulteriori informazioni si può far riferimento all'indirizzo email indicato per l'inoltro della propria candidatura.