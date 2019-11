Sono attualmente in corso i casting per la realizzazione della puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina e per un video destinato al web prodotto da Trunk Studio.

Una serie Tv

Per la puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina, sono in corso le selezioni di attori, attrici e figuranti. Le riprese verranno poi effettuate a partire dalla primavera del prossimo anno, per l'esattezza da marzo/aprile 2020, nella provincia di Milano e in quella di Monza/Brianza.

In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso i seguenti ruoli maschili: un uomo tra 40 e 45 anni, dai lineamenti particolari, con fisico magro e snello e calvo o rasato (Oscar), un giovane di età compresa tra 18 e 25 anni, dai capelli medio-lunghi e con gel, con fisico nella media e un aspetto da ragazzetto (Max), un giovane tra 20 e 30 anni, con carnagione scura e aspetto mediterraneo nonché con un fisico sportivo e atletico (Gerardo), un uomo tra 45 e 50 anni, con capelli brizzolati, statura non inferiore a 1, 75, struttura fisica tra l'atletico e il muscoloso e con un volto 'squadrato' (deve essere disposto a una depilazione integrale petto/gambe) (Sergio).

Si cercano poi anche alcuni ruoli femminili come segue: giovane donna di età compresa tra 18 e 35 anni, dal fisico snello e capelli lunghi, chiaramente rifatta a livello di labbra e seno (Roxanne), una giovane donna tra 20 e 25 anni, con occhi grandi, struttura fisica snella e capelli medio-lunghi (Miriam), una donna tra 40 e 50 anni, dal fisico formoso o 'morbido' (Rosa), una giovane tra 25 e 30 anni, modella, con carnagione possibilmente 'mista' o asiatica, anche straniera (Riley).

I casting si svolgeranno a Milano dal 17 al 19 dicembre e, per parteciparvi, gli interessati devono inviare quanto prima dati personali e di contatto, unitamente a 4/5 foto (in primo piano e a figura intera), al proprio curriculum artistico e ad uno showreel, a: casting.cinetribe@gmail.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione a cura della casa di produzione Cine Tribe.

Un web video

Per realizzare un video destinato al web con riprese da effettuarsi dal prossimo 8 dicembre, Trunk Studio cerca un uomo di almeno 20 anni in grado di sciare bene.

Gli interessati devono inviare con la massima sollecitudine i propri dati personali e di contatto, allegando una foto del viso e una a figura intera, indicazioni concernenti taglia e statura, un link (ma solo se possibile) di rimando a showreel o a un altro tipo di video, una breve sintesi delle proprie esperienze in ambito recitativo (non il curriculum), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@trunkstudio.it, inserendo nell'oggetto: 'candidatura sciatore + nome e cognome'.