Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Lux Vide e diretta dal regista Daniel Percival. La serie, dal titolo Leonardo, sarà pienamente incentrata sulla figura del grande genio universale Leonardo da Vinci. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Silent Moon, i cui casting si terranno prossimamente a Salerno.

Leonardo

Per la serie televisiva dal titolo Leonardo, incentrata sulla figura del grande Leonardo da Vinci e prodotta da Lux Vide per la regia di Daniel Percival, sono tuttora aperte le selezioni.

Nello specifico si cercano pittori ed artisti (solamente uomini e di età compresa tra 19 e 35 anni), in grado di utilizzare in modo considerevole tecniche come quelle con il carboncino, la sanguigna e la punta di argento. I selezionati avranno il ruolo di ricreare la bottega del Maestro Verrocchio. L'attività professionale prevede un periodo dal 25 al 29 novembre, finalizzato a coordinare gli artisti scelti, e due settimane di riprese che si svolgeranno rispettivamente dal 2 al 6 dicembre e dal 9 al 13 dicembre.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 6 novembre al seguente indirizzo di posta elettronica: leonardo.extras@ luxvide.it, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando un selfie del viso, una foto delle proprie mani all'altezza del volto, informazioni concernenti la propria attività artistica e le relative abilità innanzitutto in rapporto al periodo in cui è ambientata la serie televisiva, alcuni disegni eseguiti con carboncino, sanguigna, punta di argento.

Silent Moon

Per realizzare un film dal titolo Silent Moon e diretto dal regista Massimo Bonetti, sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici. I casting, in una fase iniziale si terranno nell'ambito del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti di una donna di 40 anni (ruolo: Nadia), una donna di età compresa tra 20 e 30 anni (ruolo: Nina), una ragazza tra 20 e 25 anni e con tratti caratteristici dell'Est (ruolo: Camilla), un uomo tra 45 e 60 anni (ruolo: Corallo), un uomo di età compresa tra 45 e 55 anni (ruolo: Ispettore), un uomo tra 35 e 45 anni (ruolo: Grassi).

Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 12 novembre a: silentmooncasting@gmail.com, corredata dei propri dati (personali e di contatto), di alcune foto recenti e del proprio curriculum artistico. I casting si terranno il 13 novembre a Salerno, solamente a seguito di convocazione. In sede di selezioni, verrà richiesta una improvvisazione di carattere recitativo in italiano (sono del tutto esclusi i dialetti).

Occorre inoltre portare con sé una o due fotografie e il curriculum professionale.