Casting aperti per reperire varie comparse per la realizzazione di un film co-prodotto da Rai Cinema con Bianca Film e dal titolo Regina. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici per uno spettacolo teatrale, dal titolo Miracoli Metropolitani, da mettere in scena il prossimo anno e con successiva tournée.

'Regina'

Per la realizzazione del film dal titolo Regina e diretto dal regista Alessandro Grande, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse.

Il film verrà co-prodotto da Rai Cinema e da Bianca Film. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 15 e 70 anni, senza ulteriori specificazioni. I casting si svolgeranno lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 10 per concludersi orientativamente alle ore 17, a Ceretti, in provincia di Cosenza, presso il Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore. Gli interessati sono tenuti a presentarsi direttamente muniti di carta di identità, codice fiscale e codice Iban per i pagamenti.

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o dai tutori legali, muniti a loro volta dei relativi documenti. Verranno accolte esclusivamente candidature connesse alla provincia di Cosenza.

'Miracoli Metropolitani'

Per realizzare uno spettacolo dal titolo Miracoli Metropolitani, prodotto da Carrozzeria Orfeo assieme a Marche Teatro, Teatro Elfo Puccini, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Bellini di Napoli, si selezionano attrici.

Nello specifico, la richiesta riguarda la ricerca di una attrice di età scenica compresa tra 18 e 30 anni e con tratti somatici asiatici, o sudamericani, o creoli o africani. Lo spettacolo verrà poi messo in scena nel mese di giugno del prossimo anno. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 15 novembre dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie recenti (una in primo piano e l'altra a figura intera), il proprio curriculum professionale o, in alternativa, una biografia artistica sintetica quanto chiara e, se possibile, il link di rimando ad un video di proprie performance, al seguente indirizzo di posta elettronica: miracolimetropolitani@carrozzeriaorfeo.it, inserendo nell'oggetto il proprio nome e cognome.

Le selezionate dovranno garantire la propria disponibilità per prove, allestimento e debutto (maggio e giugno 2020) e per la successiva tournée (da ottobre del prossimo anno sino al mese di aprile del 2021). I casting si svolgeranno, esclusivamente su convocazione (a seguito di attenta valutazione di quanto inviato) dall'11 al 14 dicembre presso il Teatro delle Muse di Ancona.