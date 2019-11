Sono attualmente aperti Concorsi Pubblici per quanto concerne tre distinte professioni, quella di educatore di asilo nido, di assistente sociale e assistente biblioteca. I bandi, con scadenze attorno durante il mese di dicembre, verranno espletati presso: il Comune di Olgiate Comasco (per educatore di nido), al Comune leccese di Alessano (per assistente sociale) e presso il Comune padovano di Casalserugo (per assistente bibliotecario).

Copertura per tre educatori

In provincia di Como, la Città di Olgiate Comasco ha promosso un concorso pubblico per la copertura di tre educatori di asilo nido a tempo indeterminato. I soggetti interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il prossimo 16 dicembre mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure posta elettronica certificata.

Tra i requisiti speciali è necessario aver conseguito una: Laurea vecchio o nuovo ordinamento in Pedagogia ,Psicologia, Sociologia o Scienze dell’Educazione; oppure avere altri titoli equivalenti come indicati nel bando pubblico.

Il testo completo del presente concorso è visionabile, nel sito 'olgiatecomasco.trasparenza-valutazione-merito.it'.

Bando per assistente sociale

Il Comune di Alessano, in provincia di Lecce, ha emanato un concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto il possesso di una Laurea magistrale appartenente alle classi LM-87- Servizio sociale e politiche sociali o altri titoli equiparati, quali un Diploma universitario in Servizio Sociale con relativa iscrizione all’albo professionale (sezione A o B).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

L'istanza potrà essere presentata direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessano, oppure a mezzo raccomandata o tramite PEC, entro il 19 dicembre prossimo. Il bando integrale è reperibile, nel sito: comune.alessano.le.it - sezione amministrazione trasparente- categoria - bandi di concorso

Concorso per assistente di biblioteca

In provincia di Padova, il Comune di Casalserugo ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione a tempo parziale e indeterminato di un assistente di biblioteca.

Per poter fare domanda è necessario avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, con conoscenza della lingua inglese, di informatica e il possesso della patente di guida di categoria B.

I partecipanti dovranno inoltrare la domanda di ammissione entro il 20 dicembre secondo uno dei seguenti modi: e-mail certificata, consegna diretta o mezzo raccomandata.

Alla domanda va allegata la ricevuta della tassa di € 10,00. Il testo integrale del presente concorso è scaricabile, nel portale istituzionale: comune.casalserugo.pd.it.