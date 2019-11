Sono attualmente aperti i casting finalizzati alla ricerca di comparse, sia uomini che donne, per poter procedere alla realizzazione di un video musicale da girare a breve a Milano tra città e provincia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni correlate alla ricerca di ruoli attoriali (maschili e femminili) per la realizzazione di un videoclip/spot di genere musicale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della Toscana.

Un video musicale

Per la realizzazione di un importante video di genere musicale, con riprese da effettuarsi il 23 e 24 novembre 2019, sono tuttora in corso le relative selezioni per la ricerca di giovani ambosessi di età compresa tra 14 e 30 anni, chiamati a svolgere il ruolo generico di comparse. Tutti i candidati devono assolutamente risiedere tra Milano città e provincia. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali e riferimenti di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ emanueledellarocca.com, inserendo in oggetto 'Comparse Milano'.

In sede di selezioni, poi, i candidati ancora minorenni (la cui candidatura dovrà peraltro essere inoltrata dai genitori o dai relativi tutori legali) saranno tenuti tassativamente a presentarsi accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, muniti delle fotocopie di un documento di identità e del codice fiscale, sia proprio che dei genitori (o dei relativi tutori legali), mentre per i maggiorenni sarà sufficiente la presentazione dei documenti personali.

Un videoclip/spot

Per realizzare un videoclip/spot di genere musicale, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e di attrici. Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto nei confronti di un'attrice di età scenica compresa tra i 16 e i 22 anni, e di un attore della stessa fascia di età e che sappia suonare la chitarra. Si cerca poi anche un attore tra 40 e 50 anni.

Le riprese verranno successivamente effettuate in Toscana in data non ancora fissata, compresa comunque nel periodo che va dal prossimo 25 novembre al 5 dicembre. Gli interessati a proporsi per questo importante video/spot di The Factory, devono inviare (entro e non oltre il prossimo 20 novembre) i propri dati personali e di contatto, unitamente a tre fotografie (di cui almeno una in primo piano e una a figura intera), al proprio curriculum artistico-professionale, ad uno showreel o, in alternativa, ad un breve video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: thefactoryprd@ gmail.com.

I provini si terranno poi su convocazione.