L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano ha indetto un nuovo concorso pubblico volto al reclutamento di tre unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di collaboratori tecnici professionali (categoria D/D1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa in via telematica entro il 9 dicembre 2019. I vincitori del concorso saranno assegnati ad uno dei seguenti servizi ATS Milano:

Uosd verifiche strutturali e tecnologiche del dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

Uoc del patrimonio e progetti di investimento;

Uoc gestione della manutenzione e delle utilities del dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali.

Presentazione domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica concorsi.ats-milano.it: entro le ore 12:00 del 9 dicembre 2019.

Oltre al documento d'identità, il candidato dovrà allegare la ricevuta che attesti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso di Euro 10,33. Il versamento potrà essere effettuato sia mediante bonifico (IBAN IT52U0306909400100000046162), che tramite bollettino postale postale (c/c n.14083273) e dovrà essere intestato ad ATS Città Metropolitana di Milano – corso Italia 19 – 20122 Milano, con indicazione della causale “tassa di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n°3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale Cat D”

Prove concorsuali

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale.

La prima prova verterà su quesiti relativi ai posti a concorso o quesiti a risposta sintetica. La seconda consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi le alla qualificazione professionale richiesta. La prova orale vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.

Materie oggetto d'esame

Gli argomenti oggetto delle prove verteranno in particolare su: il regolamento edilizio del Comune di Milano; il codice dei contratti pubblici (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); il codice della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81s.m.i.); requisiti minimi strutturali e tecnologici generali declinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 (pubblico sul supplemento ordinario alla G.U n°42 del 20 febbraio 1997);

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R 6 giugno 2001, n° 380); requisiti minimi strutturali e tecnologici generali declinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 (pubblico sul supplemento ordinario alla G.U n° 42 del 20 febbraio 1997);

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; conoscenza del programma di disegno tecnico AutoCAD.