Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, volto al reclutamento di 11 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di educatore nido d'infanzia (cat. C, posizione economica C1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le 24:00 del 10 dicembre 2019.

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

sono riservati prioritariamente a volontari delle Forze Armate. Per beneficiare della riserva in questione, i volontari in ferma prefissata devono aver completato senza demerito la ferma contratta, ovvero: VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; VFB volontari in ferma breve triennale; Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. Due posti, sono riservati ai soggetti che siano o siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo a concorso e che, alla data di pubblicazione del presente bando (5 novembre 2019) hanno maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di servizio alle dipendenze del Comune di Rimini.

sono riservati ai soggetti che siano o siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo a concorso e che, alla data di pubblicazione del presente bando (5 novembre 2019) hanno maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di servizio alle dipendenze del Comune di Rimini. Nel caso in cui non vi fossero candidati idonei nella categoria ex militari, ovvero questi fossero in numero inferiore ai posti ad essi riservati, la riserva verrà aumentata di ulteriori 2 posti.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea (ai cittadini non italiani è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana); un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni; possedere un'adeguata idoneità fisica (prima dell'assunzione, il vincitore verrà sottoposto a visita medica di controllo); non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; non aver riportato condanne penali, e/o licenziamento da un precedente pubblico impiego; aver soddisfare l'obbligo del servizio di Leva (per i candidati uomini nati entro il 31 dicembre 1985).

Oltre ai requisiti generali, il candidato deve risultare in possesso di dei seguenti requisiti specifici:

lauree magistrali o specialistiche di una delle seguenti classi purché conseguite entro il 31 maggio 2017: laurea LM 50, programmazione e gestione dei servizi educativi; LM 57, scienze dell'educazione degli adulti della formazione continua; LM 85, scienze pedagogiche; LM 85 bis, laurea quinquennale a ciclo unico in scienza della formazione primaria; LM 93, teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”.

lauree triennali purché conseguite entro il 31 maggio 2017: Laurea L.18, scienze dell’educazione e della formazione; laurea L.19 scienze dell'educazione e della formazione.

diplomi di laurea vecchio ordinamento e diplomi di maturità, purché conseguiti entro il 31 agosto 2015: diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienza della formazione primaria; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l’infanzia; diploma di liceo delle scienze umane.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso la pagina ufficiale del Comune di Rimini - sezione Concorsi Pubblici, entro e non oltre le ore 24:00 del 10 dicembre 2019. Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda, pena l'esclusione dal concorso.

Inoltre, occorre effettuare un versamento di € 10,00 sul conto corrente postale n°552471 intestato al Comune di Rimini, ufficio concorsi, piazza Cavour n° 27, 47921- Rimini. È molto importante nella casuale, il codice del concorso: 2019-114-13, oltre al nome e cognome del concorrente. E' possibile effettuare il pagamento anche mediante bonifico bancario, al codice IBAN: IT86E0760113200000000552471.

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione sono invitati a consultare il sito del Comune di Rimini, sezione concorsi pubblici, e scaricare il bando di concorso.