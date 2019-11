L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano ha indetto una procedura di selezione per l'assunzione di sei macchinisti stampa offset di impianti a foglio e/o a bobina in grado di garantire, insieme all'organico di macchina stabilito, la conduzione e l'esatta funzione di macchine di stampa tipografiche e stampa offset a foglio e/o a bobina, come ad esempio drent, goebel plus, goebel optiforma, heidelberg GTO, heidelberg speedmaster sei colori o più.

Oltre a ciò, la figura avrà il compito di mantenere l'accensione dell'apparato dall'assemblaggio delle lastre di stampa all'alimentazione della carta, predisporre e amalgamare gli inchiostri, coordinare i parametri della macchina e utilizzare i congegni di comando qualità presenti per il controllo continuo del procedimento. Invio curriculum entro il 21 novembre.

Qualifiche professionali richieste

I candidati ideali devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico.

Tuttavia, diviene un plus l'aver acquisito il diploma in meccanica, meccatronica ed energia, o elettronica ed elettrotecnica, o informatica e telecomunicazioni, o grafica e comunicazione, o chimica, materiali e biotecnologie. Inoltre, non può mancare un'esperienza minima di tre anni maturata in qualità di macchinista offset di impianti a foglio e/o impianti a bobina in realtà aziendali di medie e grandi dimensioni.

Ulteriori requisiti di accesso sono un'eccellente inclinazione a lavorare in squadra, ottime competenze di planning, propensione al problem solving e orientamento al risultato. Si gradisce la disponibilità ad operare su turni, anche notturni. Da precisare che possedere una certa capacità dei principi di controllo registro e colore, della stampa serigrafica e/o flessografica e delle carte chimiche CF, CFB, CB, verrà considerata preferenziale.

Contratto e sede di lavoro

I partecipanti verranno assunti con un contratto lavorativo a tempo pieno e indeterminato, con un inquadramento decretato nel gruppo C/B operai ai sensi del corrente CCNL per le aziende grafiche e conformi e delle aziende editoriali anche multimediali. L'area occupazionale dove si prenderà servizio si trova a Roma.

Processi di selezione, application e altre informazioni

Tale procedura selettiva dispone di una serie di step di valutazione come colloqui individuali, test tecnici o questionari attitudinali.

La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae deve essere inoltrata telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: roma.industrial.cv @ gigroup.com entro giovedì 21 novembre 2019.

Da tenere in considerazione il fatto che nel cv dovranno essere palesi i requisiti formativi e professionali richiesti e si dovrà indicare le date di inizio e termine (mese e anno) sia del corso formativo sia delle specifiche esperienze professionali.

Oltre a ciò, se i titoli di istruzione fossero stati conseguiti all'estero, dovrà essere inclusa al curriculum vitae la dichiarazione di equipollenza rilasciata dall'autorità di pertinenza.