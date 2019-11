In queste settimane sono aperti diversi Concorsi Pubblici per educatore asilo nido, per assistente sanitario e per istruttore dei servizi amministrativi contabili, aventi scadenze tra il mese di novembre e dicembre.

I concorsi sono stati emanati dall'IPAB Chiampo e Alta Valle (per educatore di nido), dall'ATS Brianza (per assistente sanitario) e dal Comune di Milano (per l'assunzione di 201 posti di istruttore dei servizi amministrativi contabili).

Avviso di selezione per educatore asilo nido

Il Centro dei Servizi Assistenziali Sant'Antonio Chiampo e Alta Valle, in provincia di Vicenza, ha indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria nel ruolo di educatore asilo nido a tempo indeterminato.

L'istanza di partecipazione dovrà essere consegnata, entro il prossimo 11 novembre, mediante lettera raccomandata, PEC o direttamente alla segreteria dell'ente.

Unitamente alla domanda, i candidati dovranno allegare, la ricevuta della tassa di € 11,00 e devono avere come titolo di studio una laurea in scienze dell'educazione, oppure un diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia, o altri titoli equipollenti. Il testo integrale dell'avviso è reperibile, nel sito: pabchiampo.it.

Bando per assistente sanitario

L'ATS Brianza ha promosso un bando pubblico per la copertura di sei posti di assistente sanitario a tempo pieno e indeterminato.

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di una Laurea in Assistenza Sanitaria (classe di appartenenza L/SNT04), o diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda, tramite procedura telematica, entro il 5 dicembre. Il testo del presente bando è disponibile, sul sito di ATS della Brianza.

Selezione istruttore servizi amministrativi contabili

Il Comune metropolitano di Milano ha bandito una selezione pubblica per il conferimento di 201 posti di istruttore servizi amministrativi contabili, con contratto a tempo indeterminato. I candidati che intendono presentare la domanda di partecipazione, devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria (ovvero la "maturità").

Presentazione della domanda

L'unica modalità consentita per l'inoltro dell'istanza è in via telematica, entro il 29 novembre 2019.

Alla domanda è necessario allegare, la fotocopia di un documento di identità e la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di € 3,90.

Test preselettivo

Le prove d'esame, qualora il numero dei partecipanti fosse superiore alle 800 unità, saranno precedute da una preselezione, che verterà sull'analisi e verifica delle abilità logico matematiche e di ragionamento, previste dal bando. Per ulteriori requisiti, è possibile reperire il testo completo, sul portale istituzionale del Comune di Milano, alla voce 'selezioni aperte'.