Sono ancora numerosi i Concorsi Pubblici per chi è alla ricerca di un bando per la professione di educatore asilo nido, assistente sociale e bibliotecario. Le procedure di selezione, con scadenza tra metà novembre e inizio di dicembre sono state emanate dal Comune di Misano Adriatico (educatore nido), dal Comune di Belluno (assistente sociale) e dal Comune di Pianezza (istruttore direttivo bibliotecario).

Un posto per educatore asilo nido

Il Comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, ha emesso un bando di concorso, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di educatore asilo nido. Per essere ammessi alla selezione è necessario aver maturato, alla data del 25 giugno 2016, tre anni di servizio, anche non continuativi alle dipendenze del comune di Misano Adriatico, nel ruolo professionale di educatore asilo nido.

Per quanto riguarda la domanda, l'istanza potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata entro il 5 dicembre. Il bando è pubblicato sul seguente sito internet: comune.misano-adriatico.rn.it.

Selezione assistente sociale

Il Comune di Belluno ha indetto una selezione pubblica, con prova scritta a quiz e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di due assistenti sociali, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze Armate.

Tra i requisiti specifici è richiesto il conseguimento di un diploma universitario in Servizio Sociale, oppure una laurea dell'ordinamento precedente o altri titoli equipollenti, con relativa iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali (sezione A o B).

Invio della domanda

La domanda deve essere consegnata entro il 12 novembre, direttamente all'Area Servizi Generali del comune; oppure trasmessa per via telematica o raccomandata.

Tutte le ulteriori comunicazioni relative alla presente procedura selettiva sono reperibili, sul sito del Comune di Belluno: servizi on line - concorsi e selezioni.

Concorso per bibliotecario

Il Comune di Pianezza, in provincia di Torino, ha promosso un concorso per la copertura di un bibliotecario, con contratto a tempo indeterminato. Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di partecipazione, mediante casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo 'comune.pianezza @pec.it', oppure a mano all'ufficio protocollo del comune o tramite raccomandata.

La scadenza è fissata al prossimo 5 dicembre 2019. Il presente concorso è rivolto ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea magistrale o specialistica in Archivistica e Biblioteconomia;

Oppure, Diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), in Filologia e storia dell’europa orientale”; oppure Filosofia, Lettere;

Diploma di Specializzazione in Beni Archivistici e librari.

Altri titoli equivalenti.

Il testo integrale del bando è disponibile, sul portale dell'ente: comune.pianezza.to.it.