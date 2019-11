In questo mese di novembre sono stati pubblicati nuovi bandi di concorso pubblico al fine di assumere personale con profilo di funzionario amministrativo. In particolare l'Automobile Club Italia (ACI) ha messo a disposizione 305 posti. I titoli richiesti sono il diploma e la laurea. I termini ultimi per la presentazione delle domande di ammissione scadono per il primo bando il 5 dicembre 2019, per il secondo bando il 10 gennaio 2020.

Posizioni aperte in ACI per laureati: candidature con scadenza 5 dicembre

Fra le numerose opportunità lavorative di questo mese segnaliamo innanzitutto la pubblicazione di 8 bandi da parte dell’ACI per l’assunzione di 242 funzionari a tempo indeterminato e pieno area C, livello economico C1. I bandi rivolti ai laureati hanno scadenza il 5 dicembre. Per tali posti si concorre avendo la laurea. Più nel dettaglio si reclutano:

5 funzionari specializzati in Contabilità Pubblica; è richiesta Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Economia;

specializzati in Contabilità Pubblica; è richiesta Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Economia; 4 funzionari con competenza in materia di Gestione dei Fondi Europei; è necessario la Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Economia, Giurisprudenza, Lingue Straniere;

con competenza in materia di Gestione dei Fondi Europei; è necessario la Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Economia, Giurisprudenza, Lingue Straniere; 8 funzionari esperti in Contrattualistica Pubblica; è richiesto il Diploma di Laurea, la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Legge;

esperti in Contrattualistica Pubblica; è richiesto il Diploma di Laurea, la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Legge; 3 funzionari addetti alle Politiche del Turismo; è indispensabile la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Economia e management del turismo;

addetti alle Politiche del Turismo; è indispensabile la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Economia e management del turismo; 8 addetti al Reporting e Controllo di Gestione , è necessaria la Laurea in Economia;

addetti al Reporting e Controllo di Gestione è necessaria la Laurea in Economia; 4 esperti in materia di Web Communication e Social Media; Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità;

esperti in materia di Web Communication e Social Media; Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità; 10 addetti Amministrativi; è richiesta la Laurea Magistrale in Economia e Giurisprudenza;

addetti Amministrativi; è richiesta la Laurea Magistrale in Economia e Giurisprudenza; 200 Amministrativi da impiegare nelle sedi territoriali dell’Ente elencate sul bando.

Va inviata una sola domanda anche se si partecipa a più concorsi.

Prevista una prove preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova scritta si supera con un punteggio di 21/30. Lo stesso punteggio vale come soglia minima per considerare superata la prova orale. Le prove si svolgeranno a Roma. Giorno e luogo saranno comunicati sul sito Aci il 31 gennaio 2020.

Bando ACI per diplomati con scadenza 10 gennaio 2020

Il concorso ACI riservato ai diplomati prevedeva prima 6 assunzioni poi ampliante a 63 posti per impiegati suddivisi tra le sedi dell’ente di Roma, Brescia, L’Aquila, Bolzano Campobasso, Napoli, Potenza, Bergamo, Firenze e Isernia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Occorre aver conseguito il diploma di scuola media superiore. I bandi per diplomati, sempre a tempo indeterminato, con inquadramento nell'area B, livello economico B1 hanno scadenza il 10 gennaio 2020.

Quanto all’iter concorsuale non è prevista la consueta prova preselettiva. La prova di esame scritta consisterà in un test articolato in 120 domande a risposta multipla da svolgere in un'ora su elementi di diritto amministrativo e civile, lingua inglese, informatica, cultura generale, quiz di natura attitudinale.

La prova orale riguarderà le materie del test e lo statuto dell’ACI. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando integrale potete visitare il sito dell'ACI.