L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto 5 nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 8 unità di personale da inserire a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 5 dicembre 2019.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

Posizioni per i laureati

un posto in area biblioteche, categoria D/D1;

un posto in area tecnica: tecnico scientifica ed elaborazione dati, categoria D/D1;

un posto in area amministrativa gestionale preso l'area della comunicazione: settore stampa e rapporto con i media, categoria D/D1;

Posizioni per i diplomati

un posto in area amministrativa: presso ufficio mansioni, categoria C/C1;

quattro posti in area amministrativa: presso la direzione generale - centro servizi, categoria C/C1.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, nonché tutti i documenti ritenuti utili per il concorso, dovranno essere presentati per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina pica.cineca.it, entro il 5 dicembre 2019.

Alla domanda, candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: cognome, nome e codice fiscale; data e luogo di nascita; l'eventuale diritto alla riserva dei posti messi a concorso (autocertificazione); cittadinanza italiana; il possesso del titoli di studio richiesto.

Per poter partecipare occorrerà Euro 10,00, sul conto corrente intestato all'Università di Milano - Bicocca, presso la Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Milano - ag N°29 - Bicocca, Piazza della Trivulziana 6, 20126 Milano - codice Iban IT87K0569601628000000200X71.

Le prove

L'Università degli Studi di Milano Bicocca, si riserva la possibilità di sottoporre i candidati una prova preselettiva nel caso in cui arrivasse un numero di domande uguale o superiore a 100 unità. Saranno ammessi alle prove d'esame i prima cinquanta classificati, includendo comunque gli eventuali pari merito al cinquantesimo posto.

Le prove di concorsuali saranno suddivise in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico e una prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente a ciascuna prova scritta.

I titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso, saranno i seguenti:

Anzianità di servizio, calcolata alla data di scadenza del bando (massimo 8 punti): anzianità di servizio prestata a tempo determinato o indeterminato presso le Università, per un periodo di almeno 2 anni: 2 punti per ogni anno; anzianità di servizio sotto forma di co.co.co presso l'Università, per un periodo pari ad un anno: fino ad un massimo di 3 punti; anzianità di servizio prestata a tempo determinato o indeterminato o co.co.co presso altre Pubbliche Amministrazioni, per un periodo continuativo di almeno un anno: 0,5 punti per ogni anno (massimo 4 punti);

incarichi professionali (fino ad un massimo di 3 punti);

precedenti esperienze professionali (fino ad un massimo di 3 punti);

formazione (fino ad un massimo di 3 punti).

Tutti coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti messi a concorso sono invitati a consultare il bando presente in nella pagina ufficiale dell'Università Bicocca, al fine di conoscere nel dettaglio gli argomenti oggetto d'esame.