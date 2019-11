Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale di martedì 5 novembre sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici, per 11 posti di educatore nido d'infanzia, un assistente sociale e un istruttore direttivo. I bandi, con scadenza il 5 e 10 dicembre, verranno espletati presso il Comune di Rimini (educatore nido), il Comune di Castellana Grotte (assistente sociale) e presso il Comune di Cremona (istruttore direttivo)

Bando per educatore nido d'infanzia

Il Comune di Rimini ha emanato un concorso pubblico, per l'assunzione di undici posti di educatore nido d'infanzia, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti sono riservati prioritariamente a volontari delle Forze Armate.

Possono partecipare al concorso i cittadini dell'Unione Europea, in possesso di un Diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione o Pedagogia, o altri titoli afferenti.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il 10 dicembre prossimo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile sul sito dell’Ente. L'iscrizione alla presente procedura concorsuale necessita del pagamento della tassa di €10,00.

Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il bando originale, connettendosi al portale: comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi.

Assunzione per assistente sociale

Il Comune di Castellana Grotte, in provincia di Bari, ha promosso un bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un assistente sociale. Tutti i partecipanti dovranno presentare la domanda entro giovedì 5 dicembre 2019 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r; oppure a mezzo PEC 'terzosettore.comune.castellanagrotte @pec.rupar.puglia.it', o direttamente a mano, presso lo sportello del comune.

Per quanto riguarda il titolo di studio, i candidati devono essere in possesso di una: Laurea triennale in servizio sociale, o titolo equipollente, tra cui una Laurea Magistrale nella classe LM-87, con relativa iscrizione all’albo professionale per suddetta professione (sezione A o sezione B). Il testo completo del bando è pubblicato, nel portale: comune.castellanagrotte.ba.it.

Selezione pubblica per istruttore direttivo

Selezione pubblica presso il Comune di Cremona, per l'assunzione di un istruttore direttivo, da assegnare all'Unità di Staff Urbanistica.

Il prescelto verrà assunto tramite contratto e formazione e lavoro della durata di 24 mesi. Oltre ai requisiti generali è previsto il possesso di una Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio. Si ricorda che la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il 5 dicembre 2019. L'avviso integrale è disponibile, nel sito internet: comune.cremona.it