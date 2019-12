La nota azienda produttrice di calzature avrebbe aperto le selezioni per addetti alle vendite da inserire nella sede di Roma. Le opportunità lavorative all'interno del mondo Bata riguardando in particolare giovani diplomati e appassionati di moda. Tra le ricerche in corso, inoltre, ci sarebbe anche quella di Store Manager che si occuperanno della gestione di alcuni punti vendita della catena.

Bata è un'azienda sorta nel 1984 a Zlin, in Repubblica Ceca ma ha la sua sede a Losanna, in Svizzera. Sin dalla sua nascita si occupa della produzione e della distribuzione di calzature sportive.

Nel corso degli anni, l'azienda ha attraversato un periodo di forte espansione conquistando i mercati internazionali. Difatti, Bata SA è tuttora organizzata in cinque regioni: Europa, Sud America, Africa, Sud Asia e Asia Pacifica. Inoltre, è presente in 70 paesi del mondo e conta più di 5 mila punti vendita. In Italia, invece, è controllata dalla Compar S.p.A. ed è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 300 negozi operanti con le formule Bata City, Bata Superstore, Bata Factory Store, Athletes World e AWLab.

Bata seleziona personale con diploma

L'azienda seleziona periodicamente personale da inserire nel proprio organico, al fine di garantire un servizio migliore alla clientela e maggiore qualità nei suoi prodotti. Tuttavia, è alla ricerca di addetti alle vendite da inserire negli store di Roma. La risorsa si occuperà dell'assistenza al cliente, dello smistamento della merce e del rifornimento degli scaffali. Difatti, l'azienda chiede massima serietà, affidabilità, dinamicità e puntualità. Inoltre, per candidarsi alla posizione è necessario essere in possesso di un diploma di maturità, propensione al lavoro di gruppo e orientamento al risultato. Bata, offre un contratto di lavoro part-time.

Ricerche in corso anche per Allievi Store Manager

L'azienda, inoltre, è alla ricerca di a Allievi Store Manager da formare e inserire nella sede di Roma.

Pertanto, l'offerta è rivolta a tutti coloro che hanno maturato almeno due anni di esperienza in ambito retail e che abbiano un'ottima conoscenza del pacchetto Office, spiccata Leadership e una buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa, si occuperà in piena autonomia della gestione del punto vendita e dell'aspetto amministrativo ed economico dello store. Bata, inoltre, avrebbe aperto le selezioni anche per giovani diplomati appartenenti alle categorie protette (L.68/99) da inserire nella sede di Bergamo. Anche per queste categorie è previsto un inserimento con contratto di lavoro part-time. Gli interessati potranno consultare le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura direttamente sul sito Bata.