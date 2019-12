Sarà un 2020 di opportunità per chi aspira a lavorare nella pubblica amministrazione. Sono attesi infatti nei primi mesi dell'anno i bandi di concorso per l'inserimento di 48.000 docenti di Scuola secondaria oltre a quelli per assunzioni in Inps e Agenzia delle Entrate.

Inoltre, come previsto dalla Manovra e dal decreto Milleproroghe, c'è lo sblocco per assunzioni a tempo indeterminato al ministero dei trasporti e nel comparto sicurezza, vigili del fuoco compresi.

Scuola: concorsi insegnanti e personale Ata

I concorsi nella scuola riguarderanno sia il personale Ata che gli insegnanti. Per i primi c'è tempo fino all'8 di gennaio 2020 per candidarsi. I posti messi a bando sono 11.263 riservati a chi ha svolto servizi di pulizia presso istituti scolastici per almeno 10 anni anche se non continuativi.

Non sono ancora stati pubblicati ma sono attesi per febbraio 2020 invece i due bandi che porteranno 48.000 nuovi insegnanti nelle scuole medie e istituti superiori italiani.

Un bando sarà riservato ai neolaureati mentre l'altro è per gli insegnanti precari con già 3 anni di servizio a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Sempre per quanto riguarda il comparto istruzione, annunciate anche 2.400 assunzioni per professori e ricercatori dell'Università.

In uscita nei primi mesi dell'anno inoltre il bando di concorso Inps che dovrebbe portare all'assunzione di 1.869 persone. Entro fine 2020 si stima che saranno 5.500 gli assunti dall'istituto di previdenza.

Anche l'agenzia delle Entrate ha in programma l'assunzione di 300 dirigenti e 2.300 impiegati nel nuovo anno mentre l'Autorità dei trasporti ha già pubblicato 4 bandi per assumere a tempo indeterminato 1 dirigente, 12 funzionari e 2 vice-assistenti.

Ancora pochi giorni per iscriversi ai concorsi in Aeronautica e Polizia

C'è tempo fino al 5 gennaio per candidarsi al concorso indetto dall'Aeronautica militare per la recluta di 40 ufficiali. Il concorso è riservato a chi ha già svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale e non ha superato i 45 anni d'età.

Scade il 2 gennaio invece il concorso per 120 nuovi commissari della Polizia di Stato riservato ai laureati che non hanno superato i 30 anni d'età.

Sono poi ben 7.000 i nuovi ingressi nell'Esercito per il concorso già partito, ma che è ancora aperto. Infatti esso è strutturato in 4 blocchi da 1.750 posti ciascuno. Il primo è scaduto lo scorso 18 dicembre, sono aperti ancora i restanti blocchi con scadenza nel 2020. Il prossimo blocco è in partenza il 24 febbraio con scadenza il 24 marzo.

Si tratta di volontari in ferma prefissata di 1 anno riservati ai cittadini italiani che hanno compiuto il 18° anno d'età e non hanno superato il 25°.