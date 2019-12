Sono attualmente aperte le selezioni di musicisti d'orchestra per il Teatro alla Scala di Milano. Sono inoltre aperte le selezioni di figure varie per il parco dei divertimenti Movieland The Hollywood Park, in provincia di Verona.

Teatro alla Scala

Per il Teatro alla Scala di Milano sono attualmente in corso le selezioni di musicisti d'orchestra.

In particolare, la Fondazione Teatro alla Scala ha indetto un concorso per Contrabbasso di Fila con obbligo di quinta corda, di Primo Clarinetto con obbligo di fila e di Terzo Corno e Clarinetto Piccolo.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro il 29 febbraio 2020 per il Contrabbasso ed invece entro il 31 dicembre per le altre selezioni. È necessario far riferimento al sito web del Teatro, alla sezione 'lavora con noi', per reperire oltre a ulteriori dettagli e informazioni, il bando, la domanda da compilare e il calendario delle audizioni.

Movieland The Hollywood Park

Per la stagione 2020 di Movieland The Hollywood Park, sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine, nonchè cantanti/attori/speaker, tutti maggiorenni e disponibili a svolgere attività artistica a partire dalla metà del mese di marzo del nuovo anno e sino a novembre.

A tale proposito, le audizioni si svolgeranno l'11 gennaio per i ballerini e il giorno successivo, 12 gennaio, per le altre categorie artistico-professionali. Il tutto presso il teatro di Movieland Park (Via Fossalta, 56, a Lazise in provincia di Verona). In entrambi i casi, l'appuntamento è fissato per le ore 10. Il parco è inserito nell'ambito del Caneva World Resort, un importante polo di intrattenimento situato sul Lago di Garda, che comprende anche altri parchi.

Entrando maggiormente nel dettaglio, occorre precisare che la richiesta è correlata a ballerini/e di bella presenza e in possesso di rilevante espressività e adeguate competenze nella tecnica di base moderna, ma anche di notevole versatilità in tutti gli altri stili. Gli uomini devono inoltre avere una statura non inferiore a 170 cm e le donne a 165 cm.

Molto gradite saranno poi le abilità soprattutto nel settore delle discipline acrobatiche. Per quanto concerne gli attori/speaker/cantanti si richiede bella presenza, abilità nell'ambito della danza, adeguate capacità in relazione a ruoli attoriali e come speaker. Si richiedono anche doti vocali a livello sia di lirica che di pop, ma saranno alquanto gradite anche eventuali competenze in altri stili canori.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e a figura intera e curriculum artistico a: casting@ canevaworld.it, inserendo nell'oggetto per quale figura artistica ci si candida.