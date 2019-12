Selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive. Sono inoltre aperti i casting per realizzare un fashion film di tesi di laurea presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Cineworld Roma

Sono in corso alcune selezioni, per la ricerca di figure varie, a cura di Cineworld Roma. Innanzitutto, si cercano i sosia di vari personaggi del mondo del calcio tra cui Alessandro Florenzi, Edin Dzeko, William Vainqueur, Emerson Palmieri, Marco Domenichini e Silio Musa.

Gli interessati devono inviare fotografie e dati a: castingcineland@ gmail.com. Si cercano poi, per la realizzazione di una nuova serie televisiva prodotta da Wildside giovani di età compresa tra 18 e 35 anni in grado di giocare a calcio. Le riprese verranno effettuate nella primavera del 2020. Per proporre la propria candidatura è necessario presentarsi direttamente il 18 e il 19 dicembre, dalle ore 10 alle 18, presso il Teatro Alto Spazio (Via Tiburno, 33) di Roma, in tenuta calcistica e muniti della fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale.

Infine, per un nuovo progetto cinematografico Cineworld seleziona ambosessi cinesi e di età compresa tra 18 e 75 anni come comparse, piccoli ruoli e figuranti speciali. Le selezioni si terranno il 12 dicembre a Roma, dalle 9, 30 alle ore 18, presso Studios (ex studio De Paolis), a Via Tiburtina, 521. Gli interessati devono presentarsi senza prenotazione o preavviso, portando la fotocopia di un documento di identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno.

Nuova Accademia di Belle Arti

Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un fashion film di tesi presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano nell'ambito del corso di laurea di Fashion Design.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso attrici dotate di rilevante espressività e in grado di muoversi bene sul set. Non si richiedono peculiari esperienze di carattere recitativo. Nel film verranno affrontate tematiche sociali tra cui il consumismo, i social network e il loro utilizzo, l'animalismo.

Le riprese verranno poi effettuate tra il 24 e il 26 gennaio del prossimo anno. Entrando maggiormente nello specifico, si cerca una ragazza di età scenica compresa tra 18 e 25 anni, alta almeno 1, 70, con taglia 42, carnagione chiara, capelli corti e neri, una ragazza della stessa fascia di età e con le stesse caratteristiche tranne il colore dei capelli, che devono essere biondi, una ulteriore ragazza di età sempre tra 18 e 25 anni, con stessa taglia e altezza, ma con carnagione scura e capelli lunghi e neri.

I casting ai svolgeranno poi il prossimo 11 dicembre a Milano, dwlle ore 19 alle 22, presso la sala Illuminotecnica edificio M della Nuova Accademia di Belle Arti (Via Carlo Darwin, 20). Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, con eventuale portfolio e showreel, a: nabacastingviscardi@ gmail.com.